人気の地中海・カリブ海クルーズがさらにお得に MSCクルーズ 客室アップグレードキャンペーン開催
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、MSCクルーズの海外発着クルーズを対象とした「客室アップグレードキャンペーン」を本日より実施しております。
本キャンペーンは、2026年10月から2027年4月出発の対象クルーズを対象に、ワンランク上の客室カテゴリーをお得にご利用いただける期間限定企画です。対象コースでは、海側客室料金で人気のバルコニー客室をご利用いただけるコースもあり、MSCクルーズの船旅をよりお得にお楽しみいただけます。
■海側料金で人気のバルコニー客室へ
今回のキャンペーンでは、対象コースにおいて通常は追加料金が必要となる一つ上の客室カテゴリーを、追加料金なしでご利用いただけます。
内側客室料金で海側客室をご利用いただけるコースや、海側客室料金でバルコニー客室をご利用いただけるコースがあります。
バルコニー客室は専用ベランダ付きの人気カテゴリーで、客室にいながら海や寄港地の景色を楽しめることが魅力です。クルーズならではの開放感をより身近にお楽しみいただけるキャンペーンとなっています。
■人気の海外クルーズエリアが対象
本キャンペーンは、MSCクルーズが運航する世界各地の人気航路が対象となります。
【地中海クルーズ】
サグラダファミリアのイエスの塔完成で話題の、バルセロナ発着でイタリア、フランスなどヨーロッパを代表する人気観光地を巡る王道クルーズです。歴史ある街並みや世界遺産、美しい地中海の景色を満喫いただけます。
【エーゲ海クルーズ】
日本から直行便のあるトルコ・イスタンブール発着でギリシャのアテネ、コルフ島などを巡る人気航路です。エーゲ海に点在する美しい島々や古代文明の歴史遺産、エーゲ海ならではの絶景をお楽しみいただけます。
【北海クルーズ】
英国やベルギー、オランダ、フランスなど北ヨーロッパを巡る人気航路です。歴史ある港町や美しい海岸風景、7泊クルーズでヨーロッパ街並みを効率よくお楽しみいただけます。
※MSCワールド・エウローパは対象外となります。
■おすすめ対象コース（一例）
＜１＞海側ベッラ → バルコニーベッラ へアップグレード
・2026年12月にデビューする最新客船MSCワールドアジアで航く 地中海クルーズ 7泊8日
バルセロナ発着でスペイン、フランス、イタリアなどを巡る人気の地中海クルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCAS_7N_BCN_93851.html
・MSCプレチオーサで航く 北海クルーズ 7泊8日
ドイツ・ハンブルグ発着でベルギー・オランダ・フランス・イギリスの5カ国を巡るヨーロッパクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCPR_7N__103367.html
＜２＞内側ベッラ → 海側ベッラ へアップグレード
・MSCリリカで航く エーゲ海クルーズ 7泊8日
トルコ・イスタンブール発着でエーゲ海の人気寄港地を巡るクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCLI_7N_IST_109089.html
このほかの地中海や、カリブ海など多数の対象コースをご用意しております。
■MSCクルーズについて
本キャンペーンは、2026年10月から2027年4月出発の対象クルーズを対象に、ワンランク上の客室カテゴリーをお得にご利用いただける期間限定企画です。対象コースでは、海側客室料金で人気のバルコニー客室をご利用いただけるコースもあり、MSCクルーズの船旅をよりお得にお楽しみいただけます。
■海側料金で人気のバルコニー客室へ
今回のキャンペーンでは、対象コースにおいて通常は追加料金が必要となる一つ上の客室カテゴリーを、追加料金なしでご利用いただけます。
内側客室料金で海側客室をご利用いただけるコースや、海側客室料金でバルコニー客室をご利用いただけるコースがあります。
バルコニー客室は専用ベランダ付きの人気カテゴリーで、客室にいながら海や寄港地の景色を楽しめることが魅力です。クルーズならではの開放感をより身近にお楽しみいただけるキャンペーンとなっています。
■人気の海外クルーズエリアが対象
本キャンペーンは、MSCクルーズが運航する世界各地の人気航路が対象となります。
【地中海クルーズ】
サグラダファミリアのイエスの塔完成で話題の、バルセロナ発着でイタリア、フランスなどヨーロッパを代表する人気観光地を巡る王道クルーズです。歴史ある街並みや世界遺産、美しい地中海の景色を満喫いただけます。
【エーゲ海クルーズ】
日本から直行便のあるトルコ・イスタンブール発着でギリシャのアテネ、コルフ島などを巡る人気航路です。エーゲ海に点在する美しい島々や古代文明の歴史遺産、エーゲ海ならではの絶景をお楽しみいただけます。
【北海クルーズ】
英国やベルギー、オランダ、フランスなど北ヨーロッパを巡る人気航路です。歴史ある港町や美しい海岸風景、7泊クルーズでヨーロッパ街並みを効率よくお楽しみいただけます。
※MSCワールド・エウローパは対象外となります。
■おすすめ対象コース（一例）
＜１＞海側ベッラ → バルコニーベッラ へアップグレード
・2026年12月にデビューする最新客船MSCワールドアジアで航く 地中海クルーズ 7泊8日
バルセロナ発着でスペイン、フランス、イタリアなどを巡る人気の地中海クルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCAS_7N_BCN_93851.html
・MSCプレチオーサで航く 北海クルーズ 7泊8日
ドイツ・ハンブルグ発着でベルギー・オランダ・フランス・イギリスの5カ国を巡るヨーロッパクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCPR_7N__103367.html
＜２＞内側ベッラ → 海側ベッラ へアップグレード
・MSCリリカで航く エーゲ海クルーズ 7泊8日
トルコ・イスタンブール発着でエーゲ海の人気寄港地を巡るクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCLI_7N_IST_109089.html
このほかの地中海や、カリブ海など多数の対象コースをご用意しております。
■MSCクルーズについて