全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表：髙野大知）の運営するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon（クレイジーラクーン）」と共催した、リアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』のオリジナルグッズ情報を発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/crazyraccoon

『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』は、専用の謎解きキットを使い、CRAZY RACCOON STOREやリアル脱出ゲーム渋谷店を歩きながら謎を解く体験型ゲーム・イベント。プレイヤーは、謎解きキットを頼りに店内を歩き回り、隠された謎を解き明かすことでCRメンバーと一緒に任務を遂行する物語を体験できます。

■オリジナルグッズ全8種の販売が決定！ 描き下ろしイラスト2種を使用！

6月26日（金）よりスタートする『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』の開催を記念して、CRメンバーの魅力がふんだんに詰まったオリジナルグッズ全8種の販売が決定！ 注目のグッズは「クリアファイルセット」。等身＆デフォルメビジュアルがセットになっており、CRメンバーのかっこよさも可愛さも堪能できる、CRファン必見のアイテムです。 また、一見すると等身ビジュアルが印刷されている「ポーチ」にも、内生地にはデフォルメイラストの可愛らしいデザインがあしらわれており、どちらのビジュアルも味わいたい方におすすめのアイテムとなっています。 「アクリルスタンド」はCRメンバーを1人ずつ単体で販売。お部屋に飾るも良し、手に持ってCRAZY RACCOON STOREやリアル脱出ゲーム渋谷店を背景に写真を撮るのもおすすめです。 そして「アクリルキーホルダー」と「クリアカード」は、CR渋谷防衛部隊の4人と赤見かるびに加え、暗号解読班の班長であるおぼを含めた中からのランダム販売となっており、誰が出るかは手に入れてからのお楽しみ。 シンプルなデザインに見える「Tシャツ」も、背面には本イベントならではの要素が盛り込まれた特別なデザインが施されています。背中には、とある秘密のモールス信号が…！ ぜひ解読してみてください。 さらに、特典付きチケットに付属されている謎解きグッズ「赤見かるびとの最終決戦」も販売。 本グッズでは『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』の後日譚が楽しめます。

他にも「脱出成功ステッカーセット」や「クリアファイルセット」といったリアル脱出ゲーム定番のグッズもラインナップ。

■オリジナルグッズを合計6,000円（税込）ご購入でプレゼント！

『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』開催会場限定で、オリジナルグッズを合計6,000円（税込）ご購入で「ノベルティハンドタオル」を1枚プレゼント！ ここでしか手に入らないCRメンバー達の魅力あふれるアイテムをぜひ手に入れてください。

リアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』オリジナルグッズ概要

■オリジナルグッズ一覧 ・脱出成功ステッカーセット：500円 円形 φ55mm／正方形 W50×H50mm 全1種 ・クリアファイルセット：1,300円 A4 3種セット ・アクリルキーホルダー：各800円 約W45mm×H60mm 全6種 ランダム販売 ・アクリルスタンド：各1,700円 約W120mm×H160mm 全5種 ・ポーチ：2,500円 約W185mm×H130mm×D62mm 全1種 ・クリアカード：各400円 約W63mm×H88mm 全12種 ランダム販売 ・Tシャツ：3,800円 フリーサイズ（L） 全1種 ・赤見かるびとの最終決戦：1,800円 約W213mm×H160mm×D25mm 全1種 ※特典付きチケットの付属グッズと同じ商品です。 ・ノベルティハンドタオル ※『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』オリジナルグッズを6,000円以上ご購入いただいた方に配布いたします。 ※ノベルティハンドタオルは無くなり次第配布終了いたします。 ■販売箇所 ・CRAZY RACCOON STORE ・リアル脱出ゲーム渋谷店

リアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』 概要

■イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/ ■ストーリー 「おにくのくには渋谷を包囲、制圧する」 赤見かるびが隠し持っていた極秘データにはそう書かれていた。 事態を察知したCR渋谷防衛部隊は、厳戒態勢へと入ることに。 部隊の戦闘員は、リーダー天月を始めとして、VanilLa、ととみっくす、Mondoの4人。 そして同部隊の暗号解読班の新人であるあなたの任務は、その頭脳で敵の作戦を見抜いたり、アジトに潜入したりすることだ。 さあ最強の仲間たちとともに、赤見かるび率いる「おにくのくに」に立ち向かおう。 果たしてあなたは、この渋谷を守り切ることができるだろうか？ ■プレイ形式 想定所要時間：90～120分／制限時間なし／人数制限なし／屋内イベント（屋外移動あり） ※ゲーム中、スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。 ■開催日程 2026年6月26日（金）～ ■開催会場 CRAZY RACCOON STORE、リアル脱出ゲーム渋谷店 ■チケット販売スケジュール 好評販売中 ■チケット料金 2,700円（前売平日） ※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ■主催、企画制作 SCRAP／CRAZY RACCOON

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉Crazy Raccoonとは

2018年4月に結成されたプロゲーミングチームです。 「ゲーマーをかっこよく魅せる」をテーマとし、esportsの発展を目指して日々精力的に活動を行なっています。 所属する選手たちは全員日本トップレベルの実力を誇り、世界の舞台でも活躍しているメンバーが多数を占めています。また、彼らはインフルエンサーとしても大きな影響力を持ち、動画投稿や配信、イベント出演など、さまざまな形で多くのファンと繋がっています。 ☆「Crazy Raccoon」オフィシャルサイト：https://crazyraccoon.jp/ ☆「Crazy Raccoon」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/crazy_raccoon_official/ ☆「Crazy Raccoon」公式Xアカウント：https://x.com/crazyraccoon406