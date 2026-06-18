【参加申込受付開始】 「第31回口腔保健シンポジウム」開催のご案内

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【参加申込受付開始】 「第31回口腔保健シンポジウム」開催のご案内 もしかして、これも歯周病？～今日からできるセルフチェックと予防～

 

 

　日本歯科医師会は、第31回口腔保健シンポジウムを7月18日（土）に開催します。同シンポジウムは、平成6年に開催された「世界口腔保健学術大会」における「口腔保健に関する東京宣言」を契機として毎年実施しているものです。

　今年は「もしかして、これも歯周病？～今日からできるセルフチェックと予防～」のタイトルで、さまざまな病気との関連が指摘されており、日本人の半数以上がかかっていると言われる歯周病について、歯周病と全身疾患の関係をひもときながら、今日から始めるオーラルケアの重要性を基調講演やトークセッションなどでお伝えします。

 

 

 

シンポジウム概要

 

　日　時：令和８年７月１８日（土）１３時～１４時３０分

 

　形　式：オンライン配信　　　参加費無料（要事前申込）

 

　対　象：一般、医療関係者など

 

　主　催：公益社団法人 日本歯科医師会

 

　後　援：厚生労働省、日本医師会、日本薬剤師会、日本歯科医学会、

　　　　　８０２０推進財団、日本歯科衛生士会

 

　協　力：読売新聞社

 

　協　賛：サンスター株式会社

 

　プログラム：【基調講演】気づくことから始まる歯の健康

　　　　　　　　　　　　 ～知っておきたい歯周病のサイン～

　　　　　　　　　　　　 竹立匡秀 氏（大阪大学大学院歯学研究科　教授）

 

　　　　　　　【トークセッション】もしかして、これも歯周病？

　　　　　　　　　　　　　　　　 ～今日からできるセルフチェックと予防～

　　　　　　　　　　　　　　　　定期的な歯科受診（プロケア）と、

　　　　　　　　　　　　　　　　お家でできるオーラルケア（セルフケア）の最新の情報

　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医師、歯科衛生士を招いてのトークセッション

　

　　　　　　　【総合司会】長野智子 氏（キャスター／ジャーナリスト）

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　


 

 

　申込方法

 

　第31回口腔保健シンポジウム参加登録フォームから申し込みください。

　

　◎応募フォームURL　https://koukuhoken-symposium2026.jp/register/　　

 

 

　申込締切　

　令和８年７月１７日（金）１７時

 