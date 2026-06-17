1928年の創業以来、ヘアブラシをはじめとする美容雑貨を手がける老舗メーカー ベス工業株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：阿部 浩一)は、汗・皮脂・紫外線の影響で頭皮トラブルへの関心が高まる夏を前に、「女性の夏の髪・頭皮ケアに関する実態調査」を実施・集計し、2026年6月にその結果を発表しました。全国の18歳～65歳の女性880名を対象とした本調査から、女性の髪・頭皮ケアの実態と課題が明らかになっています。





VeSS調べ「女性の夏の髪・頭皮ケアに関する実態調査」





梅雨から本格的な夏にかけて、頭皮環境は一年で最も過酷な季節を迎えます。気温・湿度の上昇とともに皮脂や汗の分泌が増加し、紫外線ダメージも加わることで、頭皮のベタつき・におい・かゆみなどのトラブルが起こりやすくなります。日々のシャンプー習慣を見直したいと感じる女性が増えるこの時期、実際のケア実態はどうなっているのでしょうか。

今回の調査では、全国の18歳～65歳の女性880名を対象に、髪と頭皮に関するケア習慣や悩みの実態を調べました。本リリースが、この夏、女性の髪と頭皮の健康を考えるうえでの参考となれば幸いです。









■「女性の夏の髪・頭皮ケアに関する実態調査」結果概要

・シャンプーブラシ、「毎日使用」はわずか16％

・女性の4割が悩む「パサつき・白髪」、夏にさらに深刻化するリスク

・髪の健康、最重要は「シャンプー」より「睡眠」

・女性の6割超がシャンプーは「3分未満」と回答

・シャンプーで重視するのは「汚れを落とす」が6割超





＜調査概要＞

調査対象 ：全国の18歳～65歳の女性880名

調査期間 ：2025年3月26日～2025年4月2日

調査結果公開：2026年6月

調査方法 ：インターネットリサーチ調べ





※回答率(％)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値は必ずしも100％とはならない場合があります。









■【Topics】あなたはシャンプーブラシを使用していますか。(n=880・単一回答方式)

グラフ画像(Topics)





【シャンプーブラシ、「毎日使用」はわずか16％、約6割が未活用】

シャンプーブラシの使用状況を尋ねたところ、「毎日使用している」は16.4％にとどまり、「時々使用している(23.8％)」と合わせても、何らかの形で活用している層は約4割(40.2％)でした。一方、「全く使用していない(46.1％)」「ほとんど使用していない(13.8％)」を合わせると、約6割(59.9％)が積極的には取り入れていない実態が明らかになりました。

シャンプーブラシは、指では届きにくい頭皮の汚れをしっかり除去しながら、血行促進や頭皮マッサージ効果も同時に期待できるアイテムです。汗や皮脂の分泌が増え、頭皮環境が乱れやすい夏場こそ、その効果を発揮しやすい季節といえます。にもかかわらず、日常的なケアツールとしての浸透はまだ限定的であることが、今回の調査から浮かび上がりました。

毎日のシャンプーにひと手間加えるだけで、頭皮ケアの質は大きく変わる可能性があります。夏の頭皮トラブル対策として、シャンプーブラシの活用は手軽に始めやすい方法のひとつといえます。









Q1. あなたの髪に関する悩みを教えてください。(n=880・複数回答方式)

グラフ画像(Q1)





●女性の4割が悩む「パサつき・白髪」、夏にさらに深刻化するリスク

髪に関する悩みを尋ねたところ、最多回答は「髪のパサつきや広がり(40.5％)」で、「白髪(39.8％)」が僅差の2位、「うねり(34.8％)」が3位に続きました。上位3項目すべてがエイジングや髪質に関連する悩みであり、多くの女性が髪の質的な変化に課題を感じている実態が浮かび上がりました。

また、1位と2位の差はわずか0.7ポイント。パサつきと白髪はほぼ同率で、世代を超えて広く共通する悩みであることもわかりました。紫外線や湿気、汗によって頭皮環境が乱れやすい夏は、パサつきや広がり・うねりに加え、白髪悩みも深刻化しやすい季節です。夏前から頭皮ケアを意識することが、健やかな髪を保つうえで重要といえます。









Q2. あなたが髪の健康を保つために重要だと考える要素は何ですか？(n=880・複数回答方式)

グラフ画像(Q2)





●髪の健康、最重要は「シャンプー」より「睡眠」

髪の健康を保つために重要だと考える要素を尋ねたところ、1位は「十分な睡眠とストレス管理(29.3％)」となり、「頭皮の清潔さを保つ(28.7％)」「適切なシャンプーとコンディショナーの使用(28.0％)」が僅差で続きました。

睡眠やストレス管理などの生活習慣がヘアケア製品より重視される背景には、髪・頭皮の状態が体の内側のコンディションに左右されるという認識の浸透がうかがえます。睡眠の質が低下しやすく、ストレスや紫外線ダメージも重なる夏こそ、「内側」と「外側」の両面からのケアが頭皮トラブル予防に有効といえます。









Q3. あなたの平均シャンプー時間(ゴシゴシ洗っている時間)を教えてください。(n=880・単一回答方式)

グラフ画像(Q3)





●女性の6割超がシャンプーは「3分未満」と回答

平均シャンプー時間(ゴシゴシ洗っている時間)を尋ねたところ、最多回答は「1分以上3分未満(50.1％)」で半数を占め、「1分未満」の11.2％と合わせると、6割以上(61.3％)の女性が3分未満でシャンプーを終えていることがわかりました。

汗や皮脂が増える夏は、頭皮環境が乱れやすい季節です。多くの女性のシャンプー時間は短時間にとどまり、十分な洗浄が行き届いていない可能性があります。一方、3分以上と回答した層も34.4％存在し、丁寧な洗浄や頭皮マッサージを意識する女性も一定数います。夏の頭皮ケア意識には個人差が大きい実態がうかがえます。









Q4. あなたがシャンプーを行う際に特に重視している効果を教えてください。(n=880・複数回答方式)

グラフ画像(Q4)





●シャンプーで重視するのは「汚れを落とす」が6割超

シャンプーを行う際に特に重視する効果を尋ねたところ、「頭皮の汚れを落とす(58.1％)」が最多回答となり、「頭髪の汚れを落とす(53.0％)」と合わせて、洗浄効果を重視する傾向が上位を占める結果となりました。

一方で、「血行を促進する(21.1％)」「頭皮の健康を改善する(20.9％)」「フケやかゆみの軽減(19.9％)」といった頭皮環境のケアに関する項目も約2割の支持を集めており、シャンプーに求める効果が“洗浄”から“ケア”へと広がりつつある意識変化が読み取れます。汗や皮脂が増加する夏は、洗浄とケアの両立がより重要になる季節です。単に汚れを落とすだけでなく、頭皮環境を整えることへの関心が高まっている今、日々のシャンプー習慣を見直す機会として注目されています。









■「女性の夏の髪・頭皮ケアに関する実態調査」解説(担当：商品開発部 永井)

梅雨から夏にかけては、気温や湿度の上昇で皮脂・汗の分泌が増えます。さらに紫外線ダメージも重なり、頭皮にとって一年でもっとも負荷がかかる季節です。

今回の調査では、女性の約4割が「パサつき」や「白髪」に悩んでいることがわかりました。いずれも夏場に悪化しやすい悩みであり、季節が本格化する前にケア習慣を整えておくことが大切だと感じています。

洗髪の実態を見ると、6割超の女性のシャンプー時間が「3分未満」でした。忙しい毎日のなかでは仕方のない面もありますが、短時間の洗浄では毛穴の奥の汚れまで落としきれない可能性があります。

また、髪の健康に最も重要な要素として「睡眠やストレス管理」が挙がったことも印象的でした。食事・睡眠といった生活習慣という「内側」のケアと、頭皮を清潔に保つ「外側」のケアを無理なく両立することが、健やかな髪への近道であるとの認識が広まっていることが分かります。





「外側」のケアの手段として、当社ではシャンプーブラシをご提案しています。指だけでは落としきれない汚れをしっかり洗浄しながら、頭皮マッサージによる血行促進も期待できるアイテムです。

実際に、当社が2025年7月に全国の理容師・美容師440名を対象に実施した調査では、約6割が「シャンプーブラシを推奨している」と回答しており、頭皮ケアアイテムとして理美容の現場には浸透していることがうかがえます。

今回の調査が、夏の頭皮環境を見直すきっかけのひとつとなれば幸いです。





※本リリースによる調査結果をご利用いただく際は、「VeSS調べ」と付記のうえご使用くださいますようお願い申し上げます。









■“夏の頭皮、指だけで足りていますか”「スカルプビュート シャンプーブラシ」

汗や皮脂の分泌が増える夏は、一年で最も頭皮環境が乱れやすい季節。指だけでは落としきれない毛穴の汚れや皮脂の蓄積が、かゆみや臭いなどの頭皮トラブルを引き起こしやすい時期です。

そんな季節のケアに頼れるのが、「スカルプビュート シャンプーブラシ」。超ロング設計のラウンドフィットブラシが地肌にしっかりフィットし、毛穴の奥の汚れまですっきり洗い上げます。柔らかめと硬めの2タイプを用意しており、髪質や好みに合わせて選べるのも魅力。抗菌仕様と水はけの良い設計で、汗をかく季節も清潔に使い続けられる工夫が詰まっています。

夏の頭皮を、毎日のシャンプーでしっかりリセット。心地よい頭皮ケアを日々の習慣として取り入れられます。





また、同シリーズの新商品が2026年7月に発売予定です。さらに進化したラインナップで、今夏の頭皮ケアをよりしっかりサポートします。詳細については、発売時に改めてご案内いたします。





スカルプビュート シャンプーブラシ(soft type)

スカルプビュート シャンプーブラシ(soft type)

スカルプビュート シャンプーブラシ(hard type)

スカルプビュート シャンプーブラシ(hard type)





商品名 ： スカルプビュート シャンプーブラシ

価格 ： 1,320円(税込)

商品詳細： https://www.vess.co.jp/contents/hair/bea/

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vess-5511/bea-1200a/









■ベス工業について

1928年創業のブラシ専門メーカーです。近年、ヘアブラシ専門メーカーとして約80年にわたり、高品質なヘアブラシの製造・販売を続けてきました。髪のプロからご家庭まで幅広いニーズに応える豊富なラインナップと、長年培った専門的な技術力を強みに、国内外で高い評価を得ています。特に、美容師や理容師などの専門家からは、その確かな品質と機能性が信頼され、多くのサロンで愛用されています。今後も伝統を守りつつ、最新の技術やデザインを取り入れ、髪と頭皮の健康を支える製品づくりに努めてまいります。





ベス工業株式会社





■会社概要

会社名 ： ベス工業株式会社

代表 ： 代表取締役社長 阿部 浩一

設立 ： 昭和22年5月21日

所在地 ： 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根2丁目4-22

電話番号： 06-6745-5511

URL ： https://www.vess.co.jp/

事業内容： ヘアブラシ及び化粧用具、装粧品、健康・美容雑貨の製造と販売