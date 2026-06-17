“おいしい”“ワクワク”“ハッピー”をお届けするライフコーポレーションは、持続可能で豊かな社会の実現に向け、脱炭素および資源循環に関する取り組みを行っています。6月の「環境月間」にあわせて、当社が推進する環境への取り組みの一部をご紹介します。

CO2削減

バイオガス発電・太陽光発電

当社のバイオガス発電は、自社工場のプロセスセンターから排出される食品残さからバイオガスを発生させ、それを燃料に発電を行っています。年間で約10,000ｔの食品廃棄削減にも貢献しています。2022年度に近畿圏で運転を開始し、2025年度には首都圏でも同様のバイオガス発電設備を導入しました。2025年度は、一般家庭約300世帯分にあたる約130万kWhの再生可能エネルギーを創出しています。 また、現在28か所で太陽光発電を実施しており、2025年度の発電量は一般家庭約400世帯分にあたる約180万kWhとなりました。バイオガス発電と合わせると、当社が生み出す再生可能エネルギーは年間で約310万kWhで約700世帯分にあたります。今後も、積極的に太陽光発電設備を設置しCO2削減に取り組んでまいります。

資源リサイクル

資源回収・廃油回収・「ボトルｔｏボトル」

店頭に回収BOXを設置し、トレイ、アルミ缶、牛乳パックやペットボトルなどの資源回収を実施しています。当社は通常の牛乳パックだけでなく、内側がアルミ加工されたアルミ付き紙パックも回収しております。 お客様への周知を図るため、定期的な店頭イベントの実施に加えて回収BOXにポスターを設置しています。

また、当社で販売しているプライベートブランドのペットボトル飲料では、使用済みのペットボトルをリサイクルし、新たなペットボトルに生まれ変わらせる「ボトルｔｏボトル」の取り組みを行っています。 その他にも、近畿圏では61店舗で廃油回収を実施しており、首都圏では2025年度に川崎塚越店において初めて廃油回収を開始しました。今後も、家庭用廃食油回収の実施店舗拡大に向けて取り組んでまいります。

食品廃棄削減

食品リサイクル

店舗や自社工場のプロセスセンターでの調理や加工の際に発生する食品残さ、魚のあらや揚げ油などを食品リサイクルすることにより、肥料や飼料に変えています。また、商品を製造する際に、本来捨てられてしまう部分を価値ある商品に生まれ変わらせるアップサイクル商品の販売も行っています。 ライフコーポレーションはお客様とともに、これらの取り組みを通じて「持続可能で豊かな社会の実現」に貢献してまいります。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。