＜滋賀県・ここ滋賀 主催イベント＞

～天下人の夢から450年～

プレミアム豊臣トーク in 東京・日本橋

大河ドラマ「豊臣兄弟！」明智光秀役 要潤さんに加え 斎藤利三役 内藤剛志さんの登壇が決定！

開催日：2026年７月2６日（日）／会場：日本橋三井ホール（東京・日本橋）

さらに、「ここ滋賀」（東京・日本橋）では『びわ湖・戦国マルシェ』を同時開催 イベント参加の抽選申し込みは7月5日（日）23：59まで！



2026年7月26日（日）に東京・日本橋で開催する「～天下人の夢から450年～ プレミアム豊臣トーク in 東京・日本橋」に、新たなゲストとして大河ドラマ「豊臣兄弟！」（ＮＨＫ）で、斎藤利三役の内藤剛志さんの登壇が決定しました！明智光秀役・要潤さんとの共演が実現します。

ドラマでは主君・明智光秀とその重臣・斎藤利三として共演するお二人が、作品の魅力はもちろん、豊臣ゆかりの滋賀と戦国について語ります。安土城築城450周年の節目に、大河ドラマの世界観を肌で感じ、滋賀の魅力を再発見する一日。ぜひ会場でお楽しみください。

また、東京・日本橋のイベント会場からすぐの「ここ滋賀」横のイベントスペースでは、『びわ湖・戦国マルシェ』と題し、豊臣ゆかりの滋賀県の市町のＰＲブースや産品の販売ブースを出展します。

「～天下人の夢から450年～ プレミアム豊臣トーク in 東京・日本橋」ゲスト

要潤さん





2001年「仮面ライダーアギト」でデビュー。主な出演作に、映画「劇場版タイムスクープハンター安土城 最後の1日」「キングダム」「TOKYO MER～走る緊急救命室～」「新幹線大爆破」「アギト-超能力戦争-」、ドラマ「拾われた男」「フィクサー」「ちはやふる-めぐり-」「終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-」など。NHKでは、連続テレビ小説「まんてん」「まんぷく」「らんまん」、大河ドラマ「龍馬伝」「花燃ゆ」「青天を衝け」、「タイムスクープハンター」シリーズなどに出演。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」では明智光秀を演じる。

内藤剛志さん





“27クール続けて連続ドラマ出演”という日本記録を打ち出し、“連ドラの鉄人”と呼ばれる。主な出演作に、ドラマ「科捜研の女」シリーズ、「警視庁・捜査一課長」シリーズ、「TOYD」など出演作多数。その他、バラエティなどでも幅広く活躍。映画「ゲド戦記」「千と千尋の神隠し」ではアテレコも担当。NHKでは、大河ドラマ「翔ぶが如く」「花燃ゆ」、連続テレビ小説「わかば」、時代劇シリーズ「はんなり菊太郎」ほかに出演。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」では明智家臣の斎藤利三を演じる。

イベントの概要

タイトル：～天下人の夢から450年～ プレミアム豊臣トーク in 東京・日本橋

開催日時：2026年7月26日（日）15:00開演

会場：日本橋三井ホール （〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2-1）

ゲスト：要潤さん 大河ドラマ「豊臣兄弟！」明智光秀役

内藤剛志さん 大河ドラマ「豊臣兄弟！」斎藤利三役

イベントの趣旨

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」(ＮＨＫ)では、滋賀・近江ゆかりの地や武将なども数多く登場しています。豊臣ゆかりの地はもちろん、織田信長が築いた夢の城・安土城もこの近江にあり、今年は築城から450年を迎える記念すべき節目です。

滋賀県は、この大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送をきっかけとして、日本の歴史を動かした近江の豊かな文化、壮大な自然、そして知られざる魅力を、ドラマキャストを迎えるプレミアムなトークイベントを通じて、東京から全国へと発信します。天下人の夢が息づく地・滋賀の真髄を、ぜひこのイベントで体感してください。

参加者募集について

【応募期間】2026年6月8日（月）12：00から7月5日（日）23：59まで

【定員・料金】700名・無料

【応募方法】インターネットによる事前申込

【申込フォームＵＲＬ】しがネット受付

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/toyotomi-talk

しがネット受付 2次元コード

今後の予定

・7月5日（日）：申込締め切り

・7月10日（金）：抽選結果通知（予定）

・7月26日（日）：「プレミアム豊臣トーク」開催（日本橋三井ホール／東京・日本橋）

「ここ滋賀」で『びわ湖・戦国マルシェ』同時開催

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」横のイベントスペース（公開空地）では、豊臣ゆかりの地である滋賀県内の様々な地域の魅力発信のため、市町のＰＲブースや産品の販売ブースなどが出展するびわ湖・戦国マルシェを7月26日（日）に同時開催します！トークショーイベントと併せて、近江の戦国ゆかりの地を存分に体感してください。

参考情報：滋賀県内の主なスポットや催事

■滋賀県立安土城考古博物館（近江八幡市）

織田信長が築いた安土城の歴史と文化を専門とする博物館です。安土城跡の広大な範囲

を調査・研究し、出土品や詳細な復元模型、最新の調査成果に基づいた映像資料などを

展示しています。本年は安土城築城450周年の節目にあたり、戦国時代の近江における

文化や人々の生活、そして信長の天下統一に向けたビジョンを深く探求できる施設とし

て、歴史愛好家から一般の方まで広く親しまれています。

公式ウェブサイト：https://azuchi-museum.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/azuchihaku/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCcEjba98uG94zcQKgUP3uwQ

■北近江豊臣博覧会（2026年2月1日（日）～12月20日（日））（長浜市）

滋賀県内では、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送にあわせて、豊臣秀吉、秀長兄弟ゆか

りの地である長浜で北近江豊臣博覧会を開催しています。「豊臣兄弟！北近江長浜

大河ドラマ館」は、ドラマの衣装・小道具の展示、特集パネルや長浜でしか見られない

オリジナル映像等を通して、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の魅力をより深く知ることので

きる展覧会を期間限定で実施しています。

公式ウェブサイト：https://www.nagahama-sengoku.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kitaohmi_toyotomi_exhibition/

X（旧Twitter）：https://x.com/sengoku_naga

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info