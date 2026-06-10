ITの力で、エアトリ旅行事業、グローバルIT総合サービス事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、美容FC事業、ポータルサイト事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全22事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は自社の検索・予約データ（対象期間：2026年1月～4月）に基づき、前年同期比で予約件数が大きく伸びた「2026年1月～4月度 ホテル予約件数 上昇エリアランキング」を発表いたします。 インバウンド需要や物価高の影響でめまぐるしく旅行市場が変化する中、宿泊費の高騰を避けて、あえて都心部から少し離れた周辺都市の滞在が新たな選択肢となっている傾向が示唆されております。

■本調査の概要

調査主体

株式会社エアトリ

調査対象

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」における国内ホテルの検索および予約データ

調査期間

2026年1月1日 ～ 2026年4月14日

比較対象期間

2025年1月1日 ～ 2025年4月14日

調査・集計方法

対象期間内に「エアトリ」を通じて行われた国内ホテルの予約件数をエリア別に抽出し、前年同期比の伸長率をもとに独自の上昇エリアランキングを作成

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、株式会社エアトリへお問い合わせください。また、【株式会社エアトリ調べ】とご明記ください。

■調査結果サマリー

①1位は「広島県広島市」で、予約件数が前年同期比2.6倍に伸長。国際平和都市としてインバウンドや国内旅行者等誘致に成功。 ②2位に「東京都蒲田・大森・羽田周辺」、3位に「埼玉県さいたま市」がランクイン。都心のホテル価格高騰を受け、宿泊エリアを都心から30分圏内の周辺都市へずらす傾向が急増。 ➂一方で「東京都新宿」など都心エリアも引き続き人気に。「ズラシ泊で節約する層」「高くても利便性を重視する層（インバウンド含む）」の“二極化”が見える結果に。

■2026年 ホテル予約件数 上昇エリアランキング

1位 広島県 広島市

中国地方最大の都市である広島市は、戦国時代からの面影を残しつつ、世界遺産「原爆ドーム」を有する「国際平和文化都市」として世界中から人々が訪れる場所です。「広島お好み焼き」や絶品の「牡蠣」などグルメの宝庫であるとともに、もう一つの世界遺産である宮島・厳島神社（廿日市市）へのアクセスも良く、瀬戸内エリアの歴史や豊かな自然を巡る観光拠点としても絶大な人気を集めています。

2位 東京都 蒲田・大森・羽田周辺

空の玄関口である羽田空港を擁する「蒲田・大森・羽田周辺」エリア。都心のホテルに比べて価格が控えめで、都心部のホテル価格が高騰する中、品川や東京駅といった都心主要エリアだけでなく、横浜方面へも電車で30分圏内という抜群のアクセス。交通のハブとしての圧倒的な利便性と、コストパフォーマンスの良さを兼ね備えており、賢く旅の拠点を構える滞在先として、いま注目を集めているエリアです。

3位 埼玉県 さいたま市

都心主要駅まで約30分という好アクセスに加え、複数の新幹線が乗り入れる東日本の玄関口「さいたま市」。大型イベント時の拠点としてはもちろん、都心のホテル高騰を避ける滞在先としても人気を集めています。駅周辺に高度な都市機能が広がる一方で、関東一円にある氷川神社の総本社が鎮座し、2キロに及ぶ美しいケヤキ並木の参道が続くなど、都会の利便性と歴史情緒を同時に味わえるエリアです。

4位 千葉県 舞浜・浦安

日本を代表する大型テーマパークを擁する「舞浜・浦安」エリア。ファミリーやグループでの滞在に適したゆとりある客室が多く、海風を感じる非日常のリゾート気分を存分に味わえるのが魅力です。さらに、東京駅まで約15分という好アクセスから「テーマパークを満喫した翌日に東京観光も楽しむ」というアクティブな旅行者の拠点としても便利です。

5位 東京都 新宿

宿泊費の高騰が続く都心の中でも人気を誇るエリアです。最新の大型エンターテインメント施設から、昭和の風情を残す「思い出横丁」、そしてナイトカルチャーまで、昼夜を問わず刺激にあふれた街歩きが楽しめます。 「せっかくの東京旅行なら、眠らない街の熱気を中心で味わいたい」という、価格以上の体験価値を求める国内外の旅行者から熱狂的な支持を集めています。

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■本調査に関するお問い合わせ先

本件に関するお問合せは、下記お問合せフォームよりお願いいたします。 https://www.airtrip.co.jp/pr/

【株式会社エアトリ】 本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 社 名：株式会社エアトリ 代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円） ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/ 【エアトリ公式SNS】 Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr 【当社事業別会社・サービスサイト】 ➀エアトリ旅行事業 エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/ ②グローバルIT総合サービス事業 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ グローバルIT総合サービス事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/ ③訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en ④メディア事業 株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/ メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/ メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/ メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/ メディア「by them」：https://by-them.com/ ⑤投資事業（エアトリCVC） 投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ ⑥地方創生事業 株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/ 地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/ ⑦クラウド事業 株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/ クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/ かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/ くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/ ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/ クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/ ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/ わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/ かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/ クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/ 人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/ Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/ スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/ ホテぐる：https://hoteguru.com/ ⑧マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業 株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/ マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/ マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/ マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp 化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp ⑨CXOコミュニティ事業 CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community ⑩HRコンサルティング事業 株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/ HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/ 急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/ ⑪航空会社総代理店事業 航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/ ⑫レンタカー事業 レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/ 沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/ ⑬海外ツアー事業 株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/ 海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/ エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/ ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/ かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/ ⑭エンタープライズDX開発事業 株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/ エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx ⑮美容FC事業 株式会社SPEED spring：https://bupura.jp/company 美容FC事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/beauty_fc/ 小顔サロン「BUPURA」：https://bupura.jp/ ⑯ポータルサイト事業 株式会社トラベル jp：https://www.travel.co.jp/ ポータルサイト事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/portal_site/ 国内最大級の旅行情報サイト「トラベルjp」：https://www.travel.co.jp/ ⑰法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/ 法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/ デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/ 送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/ ⑱人材ソリューション事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/ 人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/ ⑲AIロボット事業（投資先にて注力） ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/ AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/ ⑳ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力） ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/ 株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/ ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/ ㉑外貨自動両替機事業（投資先にて注力） 株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/ 外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/ ㉒町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力） 株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/ 町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/ 【当社IRサイト】[達尾19.1] https://www.airtrip.co.jp/ir/