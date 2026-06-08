昭和株式会社、健康食品の問い合わせ対応を標準化 製品情報の案内品質を高める
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品に関する問い合わせ対応を社内で標準化し、製品情報の案内内容をそろえます。
健康食品に関する問い合わせでは、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、品質確認資料など、幅広い内容が確認されます。昭和株式会社では、担当者ごとの説明差を減らすため、問い合わせ対応フローを整理します。
昭和堂 大塚店、公式サイト、ECの各窓口で同じ基本情報を案内できるよう、製品別資料とFAQを連携させてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品に関する問い合わせ対応を社内で標準化し、製品情報の案内内容をそろえます。
健康食品に関する問い合わせでは、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、品質確認資料など、幅広い内容が確認されます。昭和株式会社では、担当者ごとの説明差を減らすため、問い合わせ対応フローを整理します。
昭和堂 大塚店、公式サイト、ECの各窓口で同じ基本情報を案内できるよう、製品別資料とFAQを連携させてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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