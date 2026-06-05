外湯めぐりの帰り道、ふっと鼻をくすぐる炊き立てのごはんの匂い。城崎温泉のお食事処『ごはんや ささくら』が、釜めしのメニューを一新しました。 今回は ・釜からあふれる鰻釜飯 ・『いい湯だな』と赤くなった姿子蛸釜飯 ・白と赤が並ぶしらす・イクラ釜飯 の三種類が追加となりました。 炊き立ての釜めしと、揚げたての天ぷら。湯上がりの体に、ふたつの『アツアツ』が染みわたります。

「いい湯だな」と顔を出す、姿子蛸釜めし

蓋を開けると、釜の中から赤く色づいた姿小蛸が顔を出す。まるで「いい湯だなぁ～」とつぶやきそうな姿。城崎温泉の街に、ピッタリの一釜！ 姿子蛸釜飯定食は2,800円（税込）、単品の姿子蛸釜飯は1,800円（税込）。 釜の中から覗く姿子蛸は、写真に収めたくなる姿です。 ※定食には全て揚げたての天ぷら、汁もの、小鉢、漬物が付きます。

城崎温泉のランチに新登場、釜からあふれる鰻釜めし

蓋を開けた瞬間、立ちのぼる湯気の向こうに鰻が広がる。「ふぅ、いい湯だった」と、湯上がり父さんが伸びるように、釜からあふれる鰻。 その下で湯気を立てる炊き立てのアツアツご飯。つい頬張りながら食べてしまう一釜！ 鰻釜飯定食は2,900円（税込）、単品の鰻釜飯は1,900円（税込）。城崎温泉のランチに、鰻という新しい選択肢が加わりました。 姿子蛸定食と同じく、天ぷら・汁もの・小鉢・漬物が付きます。

城崎の海鮮をひとまとめ 季節限定しらす・イクラ釜めし

白いしらすと赤いイクラ。海の紅白が並ぶ季節限定の釜飯です。 一面に広がる湯けむりみたいな白いしらすと、ぽっと赤くなったイクラの粒。宝石箱のような一釜！ しらす・イクラ釜飯定食は2,300円（税込）、単品のしらす・イクラ釜飯は1,300円（税込）。 季節限定の提供期間は2026年6月末までの予定です。新緑の城崎温泉ランチに、海の恵みを一杯で。

揚げたてに花が咲く、城崎温泉の食事処の天ぷら

「ごはんや ささくら」のもう一つの自慢が、衣のつけ方にこだわった天ぷら。 衣を散らして花を咲かせる『花揚げ』。箸先でぱらりと散らした薄い衣が、レースのように広がって「サクサクッ」と軽やかで心地よい触感です。 釜飯定食に付く天ぷらに加え、単品の天ぷら5種盛り（1,000円・税込）、天ぷらうどん（1,200円・税込）も用意されています。 炊き立ての釜飯と、揚げたての天ぷら。城崎温泉では数少ない、ふたつの「アツアツ」が一度に揃うお食事処です。

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：ごはんや ささくら ・所在地：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島770 ・アクセス：JR城崎温泉駅から徒歩約5分 ・営業時間：昼 11:30～14:30（L.O.14:00）／夜 17:30～21:00（L.O.20:30） ・定休日：木曜日 ・ご予約：お電話にて受付／0796-32-0180 ・新メニュー販売開始：2026年4月20日 ・しらす・イクラ釜飯の提供期間：2026年6月末まで（予定） ・公式サイト：https://kinosaki-sasakura.jp/gohanya/ ・公式Instagram：https://www.instagram.com/gohanya_sasakura 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp ※お食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。