【開催内容】zired 九星気学6月運勢ランキング 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【開催場所】占いサイトzired TOP（https://zired.net）から 【参加方法】特設ページを閲覧

2026年6月3日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『九星気学で占う6月運勢ランキング』を無料配信。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。 利用者は、東洋占術として歴史的に古くから活用されてきた占術「九星気学」を用いて算出した「2026年6月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、月間での流れ、より良い行動パターンなどの様々な助言を含めた鑑定文を視聴することができます。 なお、九星気学6月運勢ランキング企画は、PCやスマホ、タブレットなどあらゆるデバイスから閲覧可能で、一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

月間300万PVを超える占いメディア『zired（ジレット）』

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。 なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。

九星気学とは？

生年月日の九星、干支、五行からなる占い方法を九星気学と呼び、主に引っ越しや旅行先の吉凶方位を調べる際に使われます。 とても古い歴史を持つ九星気学、実は数ある占術の中でも的中率が高い占いだと言われています。 西洋の「双子座」や「乙女座」といった星座占いと同様に大まかに九星（9つ）の精気に分類されます。 ▶︎九星気学とは？調べ方 https://zired.net/category/%e5%8d%a0%e8%a1%93/kyusei/

九星気学では旧暦のため『6月5日』から新しい月となる

旧暦を参考とする九星気学では、6月5日から新しい月がはじまります。当然運勢も、この日を境にトレンドが変化していくのです。なお、6月のくくりは（2026年6月5日～2026年7月5日）までがひとくくり。運勢も今後、この旧暦での1ヶ月単位で見ていく必要があるんです。 本ランキングでも、旧暦を基準とした運勢鑑定を採用していますので、そのつもりでチェックしてみてくださいね。

自分がどの九星か分からない人は生年月日でチェック！

その人がどの九星に該当するのかは、生年月日で分かります。 ですが複雑で少し時間がかかる計算をしなければなりません。もし、自分がどの星の持ち主か分からない方は、特設ページのなかにある計算機を使うと良いでしょう。 生年月日を選択するだけで5秒程度で判定することが可能です。 https://zired.net 上記から九星気学運勢ランキング特設ページへどうぞ。こんな簡単ツールを用意しています。

今月の運勢を発表

9位：九紫火星

本格的な夏が来る前に、ここまでの疲れをリセットしておきましょう。 仕事は最低限のことをこなすことを意識して。できれば、仲間にダブルチェックをお願いし、手堅く終わらせると良いでしょう。 早めに帰宅したら、繊維質やビタミンを多めにとれる食事をとり、早めに就寝を。運をキープすることにもつながります。 出会いの場やデートに、疲れているのに出向く必要はなし。気になる人や恋人にメッセージを入れる時は、見直しをしてから送信するのが正解です。 東の神社やお寺にお参りし、不用品を売ったお金を貯金すると、ラッキーアクションになります。

8位：四緑木星

前月の好調さを、定着させる時期がやって来ます。目の前にあることを1つ1つ丁寧にこなしましょう。 特に仕事は、ミスや落ちがないようにダブルチェックを習慣づけて。また、周りの人同士のトラブルに首を突っ込むことも避けましょう。 恋愛面も、相手主導で進めて。「縁ある絆なら、切れない」と信じ、会えなくてもおおらかな気持ちで過ごしましょう。 出会いや恋人募集中の方も、外見や内面を磨くことに時間を掛けると、良い運を呼び込みます。 今月は出掛けるよりも、自宅で掃除や勉強に取り組んで。特に、お金に関する勉強にツキのある時期です。

7位：一白水星

整えと学びの時期です。特に、環境を整えることを心掛けて。職場であれば、書類やファイルの整理がおすすめ。周りを率いて活躍する時期が来た時、前進しやすくなります。 自宅も、きれいに整えましょう。最低限、どこに何があるか分かる状態にはしたいもの。特に寝室を整えると、体力増強につながります。 恋人やパートナーとの仲は、忙しくてもきちんと連絡を取り合うことで深まる見込み。シングルさんは、身近な人間関係を大切にしましょう。 西で、果物や野菜の収穫体験をしたり、興味のある分野の勉強会に出席すると、良い運気を呼び込みます。

6位：七赤金星

突然同僚が異動する等、思ってもみなかった展開になりやすい時期。 ただしこれは、成長への1歩です。「たまには波に流されてみる」と大きく構えましょう。予想だにしない依頼も、ひとまず受けて正解です。 恋愛にも変化が起きやすい時期。将来性のない相手なら、関係を終わらせるチャンスです。逆ならば、ステップアップの相談に切り替えるのもアリでしょう。 出会い募集中さんは、待てば出会いがある見込み。あなた自身の長所を伸ばしつつ、じっくり待ちましょう。 吉方位は東。温泉やオーガニック料理で体をいたわり、運を呼び寄せましょう。

5位：六白金星

対人関係が活発になる月。ヘッドハンティングの誘いや、共同起業の誘いを受けることもあり得ます。 さらに、恋人候補や良い人を紹介してくれる相手との出会いも期待できる時期。気になった人にはあなたから話し掛けましょう。 飲みすぎに注意し、礼儀正しく振る舞うことで、さらなる運気アップが見込めます。また、仕事は集中して、短期間に1回で終わらせると、周りから信頼されるでしょう。 北東か南西の歯科医で検診を受けると、対人運がさらに強化されます。早めの時期ですが、グランピングや日帰りキャンプを楽しむことにも、おすすめの方位です。

4位：二黒土星

夢の実現に向けて、動き出す時期。信頼する人にプランを見てもらったり、助言をもらったりしましょう。 明確な夢を描けていないならば、情報収集から始めつつ、周りの人に助けを求めて。「どんな意見も最後まで聞く」のが、良い形で夢を実現するコツです。 また、新しい恋を得られる可能性もアリ。友人知人のお誘いは積極的に受けましょう。 カップルさんは、結婚や赤ちゃんの話に適した時期。お相手の気持ちに配慮しつつ、話を切り出して正解です。 自己投資にツキがあるので、書店やジムを訪ねて。北東の方向の施設がさらなるツキを呼び込みます。

3位：五黄土星

結果が出やすい時期。ここまで取り組んできた何かが大きな結果を出し、キャリアアップや基本給アップにつながる時です。 結果が出た喜びは同僚やチームメイトと共有して。ドリンク1杯でもおごり、感謝を伝えましょう。目上には従う姿勢を見せると、運をキープします。 恋する時間を持つことが、恋を進展させるコツ。恋人にはまめに連絡を入れ、会う時間も確保しましょう。出会い募集中の方も、恋活の時間をとって正解です。 今月は東と西が吉方位。デートや打ち上げは、フルーツのデザートを食べられるお店にして。運気をさらにアップさせてくれます。

2位：三碧木星

これまでに学んできたことが、大いに役立って評価される。年単位で取り組んできたことが、予想以上の高評価を受ける。こんな、うれしいことが起きやすい月です。 評価や報酬は素直に受け取って正解。そのうえで周りの人に感謝を示せば、幸運をキープしやすくなります。 恋愛面や対人面も活発に。出会いのチャンスが増える分、相手の人となりの見極めに気を配りましょう。同レベルで話ができるかどうかが重要ポイントです。 吉方位は南西。イメチェンはこちらの方角の美容院でしましょう。また、神社やお寺にお参りするとパワーチャージできます。

1位：八白土星

あらゆる面で幸せを感じやすい時期。仕事面では成果を出し、高評価を得る可能性があります。また、次のチャンスを得ることも考えられる時期です。 ベルトや本体が赤い腕時計を着けると、チャンスに気づきやすくなります。 恋愛を含む対人運や、家庭運も盛り上がる時期。「この人がいて良かった！」と思える瞬間が増えるでしょう。「持ちつ持たれつ」を心掛け、強い信頼関係を築いて正解です。 出会い募集中の方は自然体でいれば、出会いが舞い込むでしょう。 吉方位は北東。この方位の水辺で休んだり、勉強したりすると、次につながる力を得られます。

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