LI-NING¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥«¥êー¤È¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÄ¹´ü¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½
ËÌµþ¡¢2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- LI-NING¤ÏËÜÆü¡¢4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡¢2ÅÙ¤ÎMVP¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëStephen Curry¤ª¤è¤ÓCurry Brand¤È¤ÎÄ¹´üÄó·È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¶¦ÁÏ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢LI-NING¤ÈCurry Brand¤¬¶¦¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¹½ÃÛ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁà¶¥µ»¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ëLi Ning»á¤¬1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿LI-NING¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍý²ò¡¢¤ª¤è¤ÓÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ëCurry»á¤È¤Î¼«Á³¤Ê·ë¤ÓÉÕ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Curry»á¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÊÑ³×¤È³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Li Ning»á¤ÈCurry»á¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ø¤Î¿®Ç°¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢LI-NING¤ÈCurry Brand¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Curry»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCurry Brand¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤â¤Î¡¢¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤·Â³¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¿¿¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢LI-NING¤È¤Îº£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£Li Ning»á¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¿ÂÐÏÃ¤ä¡¢»ä¤¬»îÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊ¼Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³×¿·À¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¶¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î³Î¿®¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Curry Brand¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤ÎÉ¤¤ÊÑ²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤·Á¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
LI-NING¤Îµ»½Ñ³×¿·ÎÏ¤ÈÀ½ÉÊÀÇ½¤Î¹â¤µ¤â¡¢¤³¤ÎÄó·È¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ç¤·¤¿¡£Curry»á¤Ï¡¢¥³ー¥È¾å¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ÈÀ½ÉÊ¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢LI-NING¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËCurry»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLI-NING¤Î¥·¥åー¥º¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¡¢²÷Å¬À¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥³ー¥È¾å¤ÇLI-NING¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Curry Brand¤¬ÂÎ¸½¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë³×¿·À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢LI-NING¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
LI-NING Company¤ÎÁÏ¶È¼Ô·ó²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëLi Ning»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢³ÆÀ¤Âå¤¬¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¸ÝÉñ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LI-NING¤ÈCurry»á¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³×¿·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó·È¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²Â³¤±¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¡¢LI-NING¤ÈCurry Brand¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¥´¥ë¥Õ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥¹¥Ýー¥Ä¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¥µ»¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¡£²¿»ö¤â¼Â¸½²ÄÇ½¡£¡ÊChange the Game for Good. Anything is Possible.¡Ë
LI-NING¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LI-NING¤Ï¡¢¡ÖÂÎÁà³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëLi Ning»á¤¬1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿Âç¼ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëLi Ning»á¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎDNA¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ÄÇ½¤À¡ÊAnything is Possible¡Ë¡×¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¾ðÇ®¤Ë²Ð¤ò¤È¤â¤½¤¦¡ÊLet Sports Light Your Passion¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ëLI-NING¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LI-NING¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢Âîµå¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÃæ³Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤Ë¤â»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£LI-NING¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢À½ÉÊÂÎ¸³¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡¢¹ØÇãÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com