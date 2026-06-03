JRA-VAN POG¡ì26¡¢6·î2Æü¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡¡º£Ç¯¤«¤é¿·´ë²è¡Ö2ºÐGI¾¡Íø¥Üー¥Ê¥¹¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
JRA¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÂ¼ °ì¿Í)¤Ï¡¢JRA-VAN¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Úー¥Ñー¥ªー¥Êー¥²ー¥à¡ÖJRA-VAN POG'26¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯6·î2Æü(²Ð)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRA-VAN POG'26
JRA-VAN POG¤È¤Ï¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´2ºÐÇÏ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢JRA¼çºÅ¤Î¥ìー¥¹¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜ¾Þ¶â³Û¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¹»»¤·¤Æ½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¡¢¶¥ÁöÇÏ¥ªー¥Êー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½â¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ëー¥ë¤Î³µÍ×¡Û
¡ü¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡ü»²²ÃÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó»ØÌ¾´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î¤ÎºÇ½ª½µ(Í½Äê)¤Þ¤Ç¡£ºÇÂç10Æ¬¤Þ¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üJRA¼çºÅ¥ìー¥¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢JRA-VAN POG'26¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¢¨³°Éô¥µ¥¤¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹)
https://jra-van.jp/pog/
¡Ú¿·´ë²è¡Û
º£Ç¯¤Î¡ÖJRA-VAN POG'26¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö2ºÐGI¾¡Íø¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»ØÌ¾ÇÏ¤¬JRA¼çºÅ¤Î2ºÐGI¤ò¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É100±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÓÃæ»²²Ã¤Ç¤â¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ºÐGIÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡¢POG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2ºÐGI¥Üー¥Ê¥¹
¢¨³ÆÇÏ¡¢»ØÌ¾¼Ô¿ô¤¬1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÃêÁª¤ò¼Â»Ü
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼çºÅ¡§JRA¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡ÚAmazon¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Û
¥¨¥ó¥È¥êー¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤Ï¡¢JRA-VAN POG¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jra-van.jp/pog/
¡ÚJRA¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ JRA¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.jrass.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://jra-van.jp (JRA-VAN)
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©135-0034¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±ÊÂå1ÃúÌÜ14ÈÖ5¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1968(¾¼ÏÂ43)Ç¯3·î11Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÌÚÂ¼ °ì¿Í
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 5²¯±ß
½¾¶È°÷¡¡¡¡¡§ Ìó700Ì¾
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§ ¡¦¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Î±¿ÍÑÊÝ¼é´ÉÍý¡¦³«È¯¡¦¸¦µæ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹»ö¶È(JRA-VAN¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò´Þ¤à)