革新と美を追求するラグジュアリーシャンパーニュブランドANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は、毎年発売直後に完売が続出する大人気夏季限定シリーズの最新作を、2026年6月15日(月)より数量限定で発売いたします。今年登場するのは、爽やかなグリーンを纏った『Demi Sec Limited Summer』と、華やかなイエローが目を惹く『Demi Sec Rose Limited Summer』の2種類。本コレクションのために作られた特別なバニティBOXに収められた、プレミアムな夏の逸品です。





ANGEL CHAMPAGNE Limited Summer





ほんのりとした上品な甘さが特徴の「Demi Sec(ドゥミセック)」より、今年も待望の夏季限定コレクションが登場します。毎年発売を心待ちにするファンも多く、瞬く間に完売を記録する本シリーズ。今年は爽やかなグリーンのボトル『Demi Sec(ドゥミセック)』と、華やかなイエローのボトル『Demi Sec Rose(ドゥミセック ロゼ)』の2種類を展開いたします。

肩掛け用のベルトが付いたバニティタイプの特製BOXをセットにしてお届け。素材には、スタイリッシュな「レザータイプ」と、手触りの良い「高級ファータイプ」の2種類をご用意いたしました。

ご自身への特別なご褒美としてはもちろん、恋人やご友人、ご家族など、大切な方へ贈る夏の至高のギフトとしても最適なラグジュアリーシャンパーニュです。





◆ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited Summer

ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited SummerはANGEL CHAMPAGNE Demi Secをベースとし、南国の海を思わせる夏らしいグリーンが特徴のボトル。

新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが絶妙なバランスを保っています。また、さわやかなレモンの風味も併せ持っており、シャルドネの特徴的なフィニッシュは、スパイシーな香りの中に新たな熟成感をもたらします。





＜詳細＞

商品名 ：ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited Summer

内容量 ：750ml

原産国 ：フランス

品種 ：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

価格 ：72,600円(税込)

詳細ページ ：https://angelchampagne.shop/shop/products/DemiSec_LimitedSummer





Demi Sec Limited Summer





◆ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Rose Limited Summer

ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Rose Limited SummerはANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Roseをベースとし、夏の日差しを感じさせる色鮮やかなイエローが特徴的なボトル。

魅惑的なアロマは、チェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りを包みます。口の中に広がる新鮮な果実味は、味わいを引き締め、シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れ、熟成したリザーブワインの個性的なボディが、味わいに奥行きを加えています。





＜詳細＞

商品名 ：ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Rose Limited Summer

内容量 ：750ml

原産国 ：フランス

品種 ：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

価格 ：84,700円(税込)

詳細ページ ：https://angelchampagne.shop/shop/products/DemiSecRose_LimitedSummer





Demi Sec Rose Limited Summer





◆購入方法

発売日 ： 2026年6月15日(月)

購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ： https://angelchampagne.shop/

銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12









◆ANGEL CHAMPAGNEについて

「ANGEL CHAMPAGNE」という名称には、“完全なる美の探究”という想いが込められています。

数十年にわたり受け継がれてきた哲学と、常に革新を追求する姿勢。その融合が、唯一無二の存在感を生み出しています。名高いエノロジストと熟練の醸造責任者のもとで丁寧に造られるその味わいは、精緻さと力強さを兼ね備えたもの。2019年には完全ブラインドで行われる「ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード」において、同一ブランド出品全3種ゴールドメダルを受賞しました。





*エノロジスト：ぶどうの栽培から、収穫、醸造、びん詰めに至るまで全行程を指揮し監督するスペシャリスト









◆会社概要

社名 ： ANGEL JAPAN株式会社

代表者 ： 代表取締役 本村 哲也

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12

URL ： https://angelchampagne.jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/angel_champagne_japan/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCouSPXATm-KzpbnCtbjfbWQ