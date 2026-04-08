レポートオーシャン株式会社プレスリリース : リアルタイムロケーションシステム市場2035年に1,006億1,000万米ドル規模へ拡大 高精度トラッキング需要を背景にCAGR26.09%で急成長
リアルタイムロケーションシステム市場は、物や人の位置をリアルタイムで追跡・特定する技術です。サプライチェーン管理（SCM）、医療、製造、物流、軍事などの分野で広く活用され、特に安全性や効率の向上に貢献しています。市場規模は、2025年の99億米ドルから2035年には1,006億1,000万米ドルに達し、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は26.09%を記録すると予測されています。
市場の牽引要因
リアルタイムロケーションシステムの普及は、主に産業界におけるセキュリティおよび安全性のニーズの高まりに起因しています。特に、石油やガス、鉱業、医療業界では、労働者の安全性確保や規制遵守が重要視されています。RTLSを活用することで、労働者の動きをリアルタイムで把握し、危険を未然に防ぐことが可能になります。医療分野では、手指衛生や消毒の規制に従った動きの追跡を行い、院内感染のリスクを低減しています。
また、製造業では、RTLSが設備や車両の監視に役立ち、作業環境の安全性を確保します。これにより、労働者の負担を軽減し、企業の法的義務を遵守することができます。特に危険物の追跡や高精度の温度管理が求められる場面では、RTLSは不可欠な技術となっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/real-time-location-systems-market
市場の制約と課題
一方で、リアルタイムロケーションシステム市場の成長には高い設置・メンテナンスコストが課題として立ちはだかっています。無線LANやRFIDを基盤としたシステムは初期設置が比較的安価でも、長期的には高いメンテナンス費用が発生します。さらに、技術的な課題としては、広範囲でのカバレッジや複雑なインフラの対応が必要となるため、企業の導入障壁となっています。
加えて、RTLSの導入には多大なエンジニアリング作業と現場での適応が必要であり、そのために多くのプロジェクトが失敗に終わることがあります。これらの課題が市場の成長を抑制する要因となり得ます。
ハイブリッドRTLSソリューションの台頭
リアルタイムロケーションシステム市場では、ハイブリッドRTLSソリューションの需要が高まっています。これらは、異なる技術を組み合わせることで、単一技術によるシステムの限界を克服し、精度や信頼性を向上させます。例えば、無線LANやBluetoothを組み合わせることで、通信の弱いエリアでも高い精度を維持できます。これにより、製造業や物流業界、医療業界などでの導入が進んでいます。
ハイブリッドソリューションは、精度と柔軟性を提供し、コスト効率を高めるため、RTLSの主要技術として今後ますます注目されることが予想されます。
主要企業のリスト：
● AeroScout, Inc.
● AiRISTA Flow
● Alien Technology
● Aruba Networks
● Awarepoint Corporation (Centrak Inc.)
● BlueIOT
● CenTrak Healthcare company
● Decawave
● Ekahau, Inc.
● GE Healthcare
● Identec Group AG
● Impinj
● Litum Technologies
● OpenRTLS
● Redpine Signals
● Savi Technology
● Sonitor
● TeleTracking Technologies, Inc.
● Ubisense Group PLC
● Zebra Technologies
市場セグメンテーションと成長ドライバー
リアルタイムロケーションシステム市場は、提供される製品やサービスによって複数のセグメントに分かれています。2025年には、ハードウェアセグメントが市場を占めており、タグやバッジ、アクセスポイントが広く使用されています。しかし、予測期間中にはソフトウェアセグメントが主導的な役割を果たすと見込まれています。これには、データの解釈や管理を支える分析プラットフォームが含まれており、企業にとって重要な情報となります。
市場の牽引要因
リアルタイムロケーションシステムの普及は、主に産業界におけるセキュリティおよび安全性のニーズの高まりに起因しています。特に、石油やガス、鉱業、医療業界では、労働者の安全性確保や規制遵守が重要視されています。RTLSを活用することで、労働者の動きをリアルタイムで把握し、危険を未然に防ぐことが可能になります。医療分野では、手指衛生や消毒の規制に従った動きの追跡を行い、院内感染のリスクを低減しています。
また、製造業では、RTLSが設備や車両の監視に役立ち、作業環境の安全性を確保します。これにより、労働者の負担を軽減し、企業の法的義務を遵守することができます。特に危険物の追跡や高精度の温度管理が求められる場面では、RTLSは不可欠な技術となっています。
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市場の制約と課題
一方で、リアルタイムロケーションシステム市場の成長には高い設置・メンテナンスコストが課題として立ちはだかっています。無線LANやRFIDを基盤としたシステムは初期設置が比較的安価でも、長期的には高いメンテナンス費用が発生します。さらに、技術的な課題としては、広範囲でのカバレッジや複雑なインフラの対応が必要となるため、企業の導入障壁となっています。
加えて、RTLSの導入には多大なエンジニアリング作業と現場での適応が必要であり、そのために多くのプロジェクトが失敗に終わることがあります。これらの課題が市場の成長を抑制する要因となり得ます。
ハイブリッドRTLSソリューションの台頭
リアルタイムロケーションシステム市場では、ハイブリッドRTLSソリューションの需要が高まっています。これらは、異なる技術を組み合わせることで、単一技術によるシステムの限界を克服し、精度や信頼性を向上させます。例えば、無線LANやBluetoothを組み合わせることで、通信の弱いエリアでも高い精度を維持できます。これにより、製造業や物流業界、医療業界などでの導入が進んでいます。
ハイブリッドソリューションは、精度と柔軟性を提供し、コスト効率を高めるため、RTLSの主要技術として今後ますます注目されることが予想されます。
主要企業のリスト：
● AeroScout, Inc.
● AiRISTA Flow
● Alien Technology
● Aruba Networks
● Awarepoint Corporation (Centrak Inc.)
● BlueIOT
● CenTrak Healthcare company
● Decawave
● Ekahau, Inc.
● GE Healthcare
● Identec Group AG
● Impinj
● Litum Technologies
● OpenRTLS
● Redpine Signals
● Savi Technology
● Sonitor
● TeleTracking Technologies, Inc.
● Ubisense Group PLC
● Zebra Technologies
市場セグメンテーションと成長ドライバー
リアルタイムロケーションシステム市場は、提供される製品やサービスによって複数のセグメントに分かれています。2025年には、ハードウェアセグメントが市場を占めており、タグやバッジ、アクセスポイントが広く使用されています。しかし、予測期間中にはソフトウェアセグメントが主導的な役割を果たすと見込まれています。これには、データの解釈や管理を支える分析プラットフォームが含まれており、企業にとって重要な情報となります。