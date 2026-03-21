3月21日「ベイブレードの日」 “バーチャル会場”と“リアル会場”両方で国際規模の大会を開催決定！ 2026年5月：「Roblox」で初の『BEYBLADE X』世界大会 「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP 2026 ON ROBLOX」 2026年12月 タイ・バンコク：『BEYBLADE X』最高峰の大会 「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」

株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、本日3月21日（土）「ベイブレードの日」（※）に、没入型プラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」の”バーチャル会場”とタイ・バンコクの”リアル会場“それぞれで開催する現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』の大会について、開催情報と大会公式動画（バーチャル会場：youtu.be/z48czh8Xwfo／リアル会場：youtu.be/0y7AaRK8GMI）を公開しました。



「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP



2026 ON ROBLOX」 キービジュアル



「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」



キービジュアル（東京バージョン）

バーチャル空間初のベイブレード世界大会「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP 2026 ON ROBLOX（ベイブレードエックスバトルズ ワールドチャンピオンシップ 2026 オンロブロックス）」を、2026年５月15日（金）から5月25日（月）まで開催します。本大会は、世界的な没入型プラットフォーム「Roblox」の『BEYBLADE X』公式タイトル「BEYBLADE X-BATTLES（ベイブレードエックスバトルズ）」が2025年3月の公開から約11か月で世界累計ユーザー訪問数１億回突破（2026年2月時点）したことを記念して実施します。

また、「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK（ベイブレードエックス グランプリファイナル 2026 インバンコク）」を2026年12月にタイ・バンコクで開催します。2026年5月から世界規模で新たに立ち上げる『BEYBLADE X』最高峰の大会「BEYBLADE X GP（ベイブレードエックス グランプリ）」シリーズの第1弾となる決勝大会で、これまで国や地域ごとに異なる名称で実施してきた予選大会を、すべての参加地域で「BEYBLADE X GP」に名称統一し、グローバルな「競技」として一体感を高めていきます。第１弾となる今回は、北米、ヨーロッパ、アジアなど全19地域からの参加を予定しています。タイは最新シリーズ『BEYBLADE X』の出荷数が過去シリーズから最も伸びている市場であり、『ベイブレード』の人気が加速していることから最終決戦地に決定しました。

＜株式会社タカラトミー キャラクタービジネス本部 グローバルベイブレード事業室 室長 山粼正彦 コメント＞

1999年に日本で誕生した『ベイブレード』が「リアル」でも「バーチャル」でも世界中に広がり続けていることを嬉しく思います。「Roblox」で実施するバーチャル空間初の世界大会は、世界のユーザーをつなぐ新しい挑戦です。また、東南アジア地域で初めて国際規模のリアル大会を開催できることも、グローバルにベイブレードのファンダムが広がり続けている証と考えています。“The Power of Spin～回す力で世界をひとつに～“をブランドパーパスとし、リアルとバーチャル、性別や言語の違いも超えて楽しまれている『ベイブレード』を、世界に通用するカルチャーとして届けてまいります。

＜Roblox Japan Developer Relations 本部長 辻潤一郎 コメント＞

リアルの世界で長年の間ユーザーを魅了し続けている『ベイブレード』のデジタル領域への新たな挑戦の場として、「Roblox」が選ばれたことを光栄に思います。世界中から累計1億以上の訪問数を記録する空間となった『BEYBLADE X-BATTLES』で、バーチャル世界大会を開催できることは、まさにデジタルとフィジカルが融合する時代の新しい可能性を象徴しています。毎日1億4,400万人以上のユーザーに親しまれる「Roblox」プラットフォームで、『ベイブレード』という日本発のグローバルIPが、世代や言語、そして空間を超えたコミュニティを生み出し、より多くの人々が熱狂できるこの瞬間に立ち会えることを楽しみにしています。

（※）「ベイブレードの日」とは・・・ベイブレードのルールは、対戦する際、専用のランチャーにベイブレード（コマ）をセットし、「3・2・1（スリー・ツー・ワン） Goシュート！」の合図でシュートします。その3・2・1の数字から3月21日を「ベイブレードの日」として制定しました。（一般社団法人日本記念日協会の協会認定記念日として2023年3月21日に登録されました。）

「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP 2026 ON ROBLOX」について

「BEYBLADE X-BATTLES」は、世界的な没入型プラットフォーム「Roblox」上で、リアルタイムに世界中のユーザー同士がつながり、本格的なベイブレード体験が楽しめる公式タイトルです。バーチャル空間初のベイブレード世界大会「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP 2026 ON ROBLOX」を開催します。









＜「BEYBLADE X-BATTLES WORLD CHAMPIONSHIP 2026 ON ROBLOX」開催概要＞

日程：

2026年5月15日（金）～5月25日（月）

ワールド名：

"BEYBLADE X-BATTLES" on Roblox

ワールドURL：

www.roblox.com/games/85070202669030/

参加資格：

アカウント保有者 ＆ BEYBLADE X-BATTLES でLv.5以上

イベント公式HP：

beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/roblox/

利用料金：

無料 ※一部有料コンテンツあり

対応デバイス：

スマートフォン、タブレット（iOS・Android）／PC（Windows・macOS）

開発パートナー：

株式会社ロブラボ

＜注目POINT＞

・期間中、「BEYBLADE X-BATTLES」内にある『Xタワー』でランクマッチバトルを開催します。

・参加者は勝ちポイントに応じて 『Xタワー』の階層（ランク）が上がり、100階に到達したユーザーの中からチャンピオンが決定します。上位入賞者にはRoblox内で使える世界大会記念ベイブレードなどが贈呈されます。

・誰でも参加可能な期間限定の「スピン」では、無料でもらえる限定アバターアイテム（FREE UGC）が合計10,000名以上に当たるチャンスや、Roblox内で使える特別なベイブレードがもらえるチャンスなど、幅広いユーザーにお楽しみいただけるイベントも展開予定です。













「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」について

「BEYBLADE X GP」シリーズは、世界各国・地域で予選を行い、最終決戦「GP FINAL」にてブレーダーの頂点を決定する世界共通の大会です。第１弾はタイ・バンコクで決勝大会を開催し、19地域が参加予定です。レギュラークラス（6歳以上12歳以下）とオープンクラス（6歳以上 ※大人も参加可能）の2つのカテゴリーで実施します。





＜BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」 開催概要＞

日程：

2026年12月12日（土）・ 13日（日）（予定）

場所：

アイコンサイアム（ICONSIAM）

［299 Charoen Nakhon Soi 5 , Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Sub District, Khlong San District, Bangkok 10600］

参加資格：

指定のレギュラークラス大会（6歳以上12歳以下）およびオープンクラス大会（6歳以上 ※大人も参加可能）の優勝者

＜注目POINT＞

・2026年5月から世界各地域で予選がスタートし、日本では2026年10月に東京で開催する「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」の優勝者が「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」に進出します。

・世界各地域で実施する予選大会の名称を統一し、同じ名を冠した大会を勝ち抜いた選手たちがタイ・バンコクで熱いバトルを繰り広げます。

「BEYBLADE X GP FINAL 2026 in BANGKOK」公式HP：beyblade.takaratomy.co.jp/gpfinal/

「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」公式HP：beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/event/gp_2026.html#gp_2026

4 月からアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』がスタート！

新エンディングテーマは 『aoen』 の「Youth」に決定！

2026年4月17日（金）19:00から、『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」（www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube）にてアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）真・未来編』の配信がスタートします。 新エンディングテーマは、新世代J-POPボーイズグループ『aoen（アオエン）』の新曲「Youth」に決定しました。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を全肯定する本楽曲。 疾走感あふれる爽やかなサウンドが、「真・未来編」を鮮やかに彩ります。







アニメ『BEYBLADE X』公式ホームページ：beyblade.takaratomy.co.jp/anime/

アニメ著作権表記：©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject

■『ベイブレード』について

『ベイブレード』は1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。

これまでに第1世代『爆転シュート ベイブレード』（1999年～）、第2世代『メタルファイト ベイブレード』（2008年～）、第3世代『ベイブレードバースト』（2015年～）、第4世代『BEYBLADE X』（2023年～）の4つのシリーズを通して、世界80以上の国と地域で累計5.6億個以上（2025年9月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各地域でブームを起こしてまいりました。最新の『BEYBLADE X』は、ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化し、世界各地で熱いバトルが繰り広げられています。

『BEYBLADE X』公式ホームページ：beyblade.takaratomy.co.jp/

著作権表記: ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO © ＴＯＭＹ

■「Roblox」、「BEYBLADE X-BATTLES」について

「 Roblox 」は、世界中の人々が集まり、創造し、つながり、探求するためのグローバルな没入型プラットフォームとして、世界 180 以上の国や地域に広がり、デイリーアクティブユーザー数は平均 1 億 4,400 万人に達しています（ 2025 年 12 月時点）。『ベイブレード』は、 2023 年 10 月に「 Roblox 」で『 BEYBLADE PARK 』をオープンして以来、多彩なアソビを提供してきました。 2025 年 3 月に公開した「 BEYBLADE X-BATTLES 」は、世界中のユーザーと繋がってインタラクティブにベイブレード体験が楽しめるコンテンツとして人気が加速し、 2026 年 2 月にユーザー訪問数が 1 億訪問を突破するなど、世界中のプレイヤーがベイブレードを楽しめるアソビ場となっています。