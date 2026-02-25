こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフと「星のカービィ」が初コラボレーション！2026年3月10日(火)より発売。Tシャツ、半袖シャツ、バッグ、ウォレットなど全19アイテムが登場
コラボレーションを記念し、グラニフ東京にて期間限定の店舗ラッピング装飾を実施
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月10日(火)より、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズとのコラボレーションアイテムがグラニフから登場！はるかぜとともにプププランドにやってきた旅の若者カービィは、なんでもすいこむ食いしんぼう。能力をコピーしたり、冒険したり、レースをしたりと、いろんなことにチャレンジするまんまるピンクの人気者！プププランドの平和を守るため頑張るカービィのアイテムの数々をぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2026年2月25日(水)0:00から2026年3月9日(月)23:59までの期間、「星のカービィ」コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。
また、本コラボレーションの実施を記念し、「星のカービィ」をテーマにした期間限定の店舗ラッピング装飾を、グラニフ東京にて実施いたします。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
全19種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01403
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
グラニフ東京で期間限定 店舗ラッピング装飾を実施
本コラボレーションを記念して、グラニフ東京では期間限定の店舗ラッピング装飾を展開いたします。
期間中は、「星のカービィ」をテーマにした期間限定の店舗ラッピング装飾として、なんでもすいこむ食いしんぼうカービィのキャラクター性に着想を得て、店舗看板「graniph」の「h」がすいこまれた演出を展開いたします。
店舗看板が「granip（グラニプ）」のように見える外観をぜひお楽しみください。
※画像はイメージです。
〈実施概要〉
・実施店舗：グラニフ東京
・住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-13 MICO神宮前 1-a棟
・ラッピング装飾期間：2026年3月10日(火)〜3月23日(月)
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）
※2026年2月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
