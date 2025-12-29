800_400

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「お年玉」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

小学生のお子さまにお年玉をあげていますか。

小学生のお子さまにいくらお年玉をあげる予定ですか。

 

20261月版】47都道府県の小学生の平均お年玉金額ランキング

 

1位　石川県　6,453

2位　奈良県　5,828

3位　大阪府　5,813

4位　富山県　5,694

5位　徳島県　5,532

第6位　神奈川県　5,519円

第7位　秋田県　5,493円

第8位　東京都　5,419円

第9位　熊本県　5,372円

第10位　長崎県　5,331円

第11位　埼玉県　5,288円

第12位　千葉県　5,274円

第13位　鳥取県　5,023円

第14位　鹿児島県　4,872円

第15位　長野県　4,750円

第16位　愛媛県　4,743円

第17位　岩手県　4,737円

第18位　三重県　4,720円

第19位　群馬県　4,703円

第20位　茨城県　4,665円

第21位　宮城県　4,564円

第22位　北海道　4,484円

第22位　岐阜県　4,484円

第24位　愛知県　4,440円

第25位　宮崎県　4,428円

第26位　栃木県　4,411円

第27位　青森県　4,389円

第28位　福井県　4,362円

第29位　山梨県　4,338円

第30位　新潟県　4,291円

第31位　高知県　4,278円

第32位　滋賀県　4,245円

第33位　京都府　4,069円

第34位　香川県　4,063円

第35位　島根県　4,014円

第36位　岡山県　3,946円

第37位　静岡県　3,891円

第38位　福岡県　3,856円

第39位　福島県　3,853円

第40位　大分県　3,847円

第41位　佐賀県　3,833円

第42位　和歌山県　3,679円

第43位　山形県　3,663円

第44位　広島県　3,480円

第45位　兵庫県　3,318円

第46位　山口県　3,083円

第47位　沖縄県　2,600円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは石川県が第1位となりました。

47位は沖縄県で1位の石川県と比べると3,853円の差があることが分かります。

全国平均は4,535円で、第21位・宮城県と第22位・北海道/岐阜県との間に位置します。

 

また、2021年1月に調査した際には、小学生のお年玉の全国平均は3,218円で、今回の調査は5年前と比べると全国平均が約1,300円高い結果となりました。

 

今回47位の沖縄県は、前回の調査では45位2,679円でした。全国的に前回より高くなった都道府県が多い中、沖縄県に関しては今回（2,600円）も5年前もあまり金額が変わっていませんでした。

小学生のお年玉有無の回答割合は以下のとおりです。

 

47都道府県　小学生のお年玉をあげている割合】

あげている：42％

あげていない：18％

あげる予定はない：4％

小学生の子どもはいない：33％

わからない/答えたくない：3％

 

また、小学生のお年玉平均金額は以下のとおりです。

 

47都道府県　小学生のお年玉平均金額】

500円未満：10％

500円以上1,000円未満：33％

1,000円以上3,000円未満：28％

3,000円以上5,000円未満：18％

5,000円以上10,000円未満：4％

10,000円以上30,000円未満：1％

30,000円以上：4％

わからない/答えたくない：2％

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

47Life（よんなならいふ）について

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

フコク生命について

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。