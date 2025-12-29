

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「お年玉」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

小学生のお子さまにお年玉をあげていますか。

小学生のお子さまにいくらお年玉をあげる予定ですか。

【2026年1月版】47都道府県の小学生の平均お年玉金額ランキング

第1位 石川県 6,453円

第2位 奈良県 5,828円

第3位 大阪府 5,813円

第4位 富山県 5,694円

第5位 徳島県 5,532円

第6位 神奈川県 5,519円

第7位 秋田県 5,493円

第8位 東京都 5,419円

第9位 熊本県 5,372円

第10位 長崎県 5,331円

第11位 埼玉県 5,288円

第12位 千葉県 5,274円

第13位 鳥取県 5,023円

第14位 鹿児島県 4,872円

第15位 長野県 4,750円

第16位 愛媛県 4,743円

第17位 岩手県 4,737円

第18位 三重県 4,720円

第19位 群馬県 4,703円

第20位 茨城県 4,665円

第21位 宮城県 4,564円

第22位 北海道 4,484円

第22位 岐阜県 4,484円

第24位 愛知県 4,440円

第25位 宮崎県 4,428円

第26位 栃木県 4,411円

第27位 青森県 4,389円

第28位 福井県 4,362円

第29位 山梨県 4,338円

第30位 新潟県 4,291円

第31位 高知県 4,278円

第32位 滋賀県 4,245円

第33位 京都府 4,069円

第34位 香川県 4,063円

第35位 島根県 4,014円

第36位 岡山県 3,946円

第37位 静岡県 3,891円

第38位 福岡県 3,856円

第39位 福島県 3,853円

第40位 大分県 3,847円

第41位 佐賀県 3,833円

第42位 和歌山県 3,679円

第43位 山形県 3,663円

第44位 広島県 3,480円

第45位 兵庫県 3,318円

第46位 山口県 3,083円

第47位 沖縄県 2,600円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは石川県が第1位となりました。

47位は沖縄県で1位の石川県と比べると3,853円の差があることが分かります。

全国平均は4,535円で、第21位・宮城県と第22位・北海道/岐阜県との間に位置します。

また、2021年1月に調査した際には、小学生のお年玉の全国平均は3,218円で、今回の調査は5年前と比べると全国平均が約1,300円高い結果となりました。

今回47位の沖縄県は、前回の調査では45位2,679円でした。全国的に前回より高くなった都道府県が多い中、沖縄県に関しては今回（2,600円）も5年前もあまり金額が変わっていませんでした。

小学生のお年玉有無の回答割合は以下のとおりです。

【47都道府県 小学生のお年玉をあげている割合】

あげている：42％

あげていない：18％

あげる予定はない：4％

小学生の子どもはいない：33％

わからない/答えたくない：3％

また、小学生のお年玉平均金額は以下のとおりです。

【47都道府県 小学生のお年玉平均金額】

500円未満：10％

500円以上1,000円未満：33％

1,000円以上3,000円未満：28％

3,000円以上5,000円未満：18％

5,000円以上10,000円未満：4％

10,000円以上30,000円未満：1％

30,000円以上：4％

わからない/答えたくない：2％

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/1041/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。