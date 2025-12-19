株式会社レインカラーズ（本社：千葉市若葉区、代表取締役社長：松本卓也）は、船橋市「商店街消費活性化支援事業補助金」を活用し、市内4つの商店会と協力して30％のプレミアムを付与したプレミアム付き商品券の発行・運営支援事業を行っています。本事業は、地域のお客様にお得に買い物を楽しんでいただくとともに、商店街の新たな消費活性化につなげる取り組みです。レインカラーズでは、市内商店会の皆さまとともに、地域に根ざした本事業を成功へ導き、継続的なにぎわい創出に貢献して参ります。

①エビスきたなら商店会（※販売終了）

商品券名：「エビスきたなら商店会プレミアム付き商品券」販売価格：10,000円利用可能額：13,000円分（1,000円×13枚）流通期間：令和7年12月11日～令和8年2月15日

②船橋市本町通り商店街振興組合・船橋駅前商店会・宮下サービスセンター・御殿通り商店会 合同（※販売終了）

商品券名：「わたしの街のプレミアム商品券」販売価格：5,000円利用可能額：6,500円分（500円×13枚）流通期間：令和7年12月15日～令和8年3月15日

③船橋市前原商店会・三山商店会 合同

商品券名：「津田沼・三山に行ってみルカ♪ プレミアム付き商品券」販売価格：10,000円利用可能額：13,000円分（1,000円×13枚）予約期間：令和8年1月1日～令和8年1月10日予約サイト：https://raincolors.jp/2025p/reserve/流通期間：令和8年1月20日～令和8年2月28日※大型店舗での利用は 令和8年2月1日～

④高根木戸商店会

商品券名：「高根木戸商店会プレミアム付き商品券」販売価格：10,000円利用可能額：13,000円分（1,000円×10枚・500円×6枚）予約期間：令和8年1月1日～令和8年1月15日予約サイト：https://teket.jp/16441/61741流通期間：令和8年1月23日～令和8年3月15日

■事業の背景

物価高騰などで消費が落ち込むなか、船橋市は商店街の消費喚起を目的に「商店街消費活性化支援事業補助金」を創設。プレミアム商品券発行に必要なプレミアム分の原資、印刷費、広報費などを補助し、地域経済循環を後押ししています。レインカラーズは、広報、商品券発行・管理サポート、販売会運営まで、商品券の発行と運営に関わる事業を総合支援しています。

■株式会社レインカラーズ 代表取締役社長 松本卓也コメント

「地域の商店街それぞれが抱える課題や特色に合わせて制度設計を行うことで、より効果的な消費喚起につながると考えています。市内商店会の皆さまとともに、地域活性化につながる事業を今後も拡大して参ります。」

■会社概要

社名：株式会社レインカラーズ所在地：千葉市若葉区代表者：代表取締役社長 松本卓也事業内容：商店街活性化支援、広告事業、イベント事業、映像事業ほか

■本件に関するお問い合わせ

https://raincolors.jp

株式会社レインカラーズ担当：営業本部 坂本・錦織MAIL：funabashi-premium@raincolors.jpTEL：043-205-8808