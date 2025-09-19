¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î¼«¼£ÂÎÈÇ¤òÄó¶¡³«»Ï
～ LGWAN´Ä¶¤ËÂÐ±þ¡¢Ä£Æâ¤Î¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¤ªµÒÍÍÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬²½ ～
¡¡¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³Þ°æ Å°¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥Ð¥Ç¥£¡ÊÁêËÀ¡Ë¡ö1¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¿Í¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ Standard for ¼«¼£ÂÎ¡×¤È¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ Advanced for ¼«¼£ÂÎ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢RICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1 ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤¤Í§Ã£¤äÃç´Ö¡£°ì½ï¤Ë³èÆ°¤ä»Å»ö¤ò¹Ô¤¦Áê¼ê¡£
¡¡¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡×¤Ï¡¢¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¡Ê¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢À¸À®AI¤¬´ë¶ÈÆâ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤òºîÀ®¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¡ÊÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡Ë¤¬¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢LGWAN´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ½ÐÎÏ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÏAI¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿AI¤Î³Ø½¬¤ËÆþ½ÐÎÏ¥Çー¥¿¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸À®AI¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡×¥¤¥áー¥¸¿Þ
¼«¼£ÂÎÆâ¤Î³Æ¼ï¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡×¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µ¬ÄêÊ¸½ñ¤äÄ£ÆâÊ¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢²óÅú¤òAI¤¬¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä£Æâ¤Ç¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·×²è½ñ¤äÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÎÌ¤ÎÊ¸½ñ¤ÎÍ×Ìó¤ä¡¢É¬Í×¾ðÊó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡×¤¬Âå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¸¡º÷¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Î¿ë¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ for ¼«¼£ÂÎ¡×¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ÁÌä²ó¿ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ëÅÐÏ¿½èÍý¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¡¦ÍøÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿½¾ÎÌ²Ý¶âÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¡¾å¸ÂÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½»»¤òÄ¶²á¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼£ÂÎÍÍ¤ÎÍ½»»´ÉÍý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ú²Ì¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ÇÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£Standard for ¼«¼£ÂÎ¡×¡¢¡ÖRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£Advanced for ¼«¼£ÂÎ¡×¤Ç¤ÏÊÌÅÓ½é´üÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜÈÖ´Ä¶¤ÏLGWAN¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¤ÏLGWAN´Ä¶¤Ç¤ÏÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡ÊRICOH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ç¥£ Trial¤ò¤´ÍøÍÑÄº¤¤Þ¤¹¡Ë
ÇØ·Ê
¡¡Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿½ÀÁ½ñ¡¦µ¬ÄêÊ¸½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ê¥³ー¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¼ÂÁ©³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶È¼ï¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë ¡Ö»È¤¨¤ë¡¦»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëAI¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥ê¥³ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢°õºþ¤ª¤è¤Ó²èÁü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀ¤³¦Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¥°¥ëー¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â2Ãû5,278²¯±ß¡Ë¡£
¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡¡ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
