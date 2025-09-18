亀の井ホテル 草津湯畑 × 「温泉むすめ」コラボ第５弾 待望の新作オリジナル「草津結衣奈」グッズ登場





亀の井ホテル 草津湯畑（所在地：群馬県吾妻郡草津町、支配人：奥野勇麿、以下当ホテル）は、日本全国の温泉地を盛り上げる地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」と2023年よりコラボレーションを実施しています。毎回好評をいただいている草津温泉の「温泉むすめ」である「草津結衣奈（くさつゆいな）」のオリジナルグッズは今回で第５弾となります。

生産ラインが追い付かないほどの人気ぶりで、今回は「夏満喫」と「カピバラ」をテーマにイラストを新たに描き下ろしました。草津温泉エリアの夏を存分に楽しんだ結衣奈の魅力が詰まった新作グッズは満を持して登場します。また、対象グッズを税込み1,500円以上ご購入いただくと、ノベルティとして新旧5種類のイラストからお好きなステッカー（「湯畑のゆめ」のみコースター）を1枚プレゼント（先着順、お一人様1日1回限り）いたします。新作グッズは、2025年9月27日（土）12時より、当ホテル4階売店で限定販売いたします。ぜひこの機会に、魅力あふれる「草津結衣奈」の新作グッズをお買い求めください。





左より：「夏満喫 立ち絵Ver.」、「夏満喫 SDVer.」、「カピバラ 立ち絵Ver.」

【概要】

温泉むすめ「草津結衣奈」コラボグッズ第5弾

＜展示＞

・等身大パネル（夏満喫 立ち絵Ver.）

・SDパネル100cm（夏満喫 SDVer.）

・等身大パネル（カピバラ 立ち絵Ver. ）

＜販売＞

・抱き枕カバー（夏満喫 立ち絵Ver.） 10,000円

・サンシェード（夏満喫 SDVer.） 5,500円 ※10月上旬販売予定

・法被（亀の井制服Ver.） 8,000円 ※10月1日販売予定、宿泊者のみ販売

・アクリルスタンド20cm（夏満喫 SDVer.） 2,000円

・アクリルスタンド15cm（カピバラ 立ち絵Ver.） 1,300円

・御泉印（夏満喫 SDVer.） 500円 ※10月中販売予定

※価格はすべて税込み

販売開始：2025年9月27日（土）12:00～（臨時営業）

販売場所：亀の井ホテル 草津湯畑 4階売店

売店営業時間：8:00～10:30、15:30～20:30





等身大パネル（夏満喫 立ち絵Ver. ）





SDパネル100cm（夏満喫 SDVer.）





等身大パネル（カピバラ 立ち絵Ver. ）





抱き枕カバー（夏満喫 立ち絵Ver.）





サンシェード（夏満喫 SDVer.）





法被（亀の井制服Ver.）





アクリルスタンド20cm（夏満喫 SDVer.）





アクリルスタンド15cm（カピバラ 立ち絵Ver.）





御泉印（夏満喫 SDVer.）

■ノベルティグッズ

当ホテル内売店にて、対象グッズを税込み1,500円以上ご購入いただくと、5種類からお好きなステッカー（「湯畑のゆめ」のみコースター）を1枚プレゼントいたします。 ※先着順、お一人様1日につき、いずれか1点





「夏満喫 立ち絵Ver.」





「カピバラ 立ち絵Ver.」





「支配人 立ち絵Ver.」





「湯畑のゆめ 立ち絵Ver.」





「天狐巫女 立ち絵Ver.」

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【宿泊ご予約・お問い合わせ】

亀の井ホテル 草津湯畑 宿泊予約 TEL：0279-88-2535

【亀の井ホテル 草津湯畑】





湯畑まで徒歩3分、西の河原通りに面した好立地。3つの異なる源泉を100％かけ流しで堪能できる当ホテルは、モダンな和のお部屋で日常の喧騒から離れた癒しを提供します。お食事は、上州名物の郷土料理を中心としたビュッフェで、草津の山の幸を存分にお楽しみください。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kamenoihotel_kusatsuyubatake/

住所：〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津512-3 TEL：0279-88-2535

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：80室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大し、2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生しました。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp