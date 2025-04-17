【YUGEN Gallery FUKUOKA】個展開催中！招き猫様へ祈る幸福や願い。若佐慎一の独占インタビューを公開！また、若佐慎一個展スペシャルイベント トークセッションを開催！

株式会社ジーン

現代アートギャラリー「YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡・大名／運営：株式会社ジーン）」では、アーティスト・若佐慎一による個展「Super Lucky Cats」を2025年4月10日（木）～4月24日（木）の期間にて開催しています。今回、展覧会開催に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。

若佐慎一は、広島市立大学芸術学部美術学科で日本画を専攻し、2013年からアーティストとして本格的に活動を開始。江戸時代以前の日本美術の系譜を踏まえつつマンガやゲーム、アニメといったポップカルチャー表現を取り込み、日本の美の概念を追求しています。

招き猫が居並ぶ白いギャラリー空間は神々しい雰囲気に満たされ、アニメ・マンガ的アプローチで描いたペインティングは時代の閉塞感を打ち破るエネルギーを放ちます。

「個人的な記憶や美的感覚の形成に深く結びついているのは、幼少期に見たアニメ 『ビックリマン』。そのオープニングは、天使や日本武尊（やまとたけるのみこと）、素戔嗚尊（すさのおのみこと）、ブッダや七福神といった多種多様な宗教や神話のキャラクターが入り混じるカオスな世界観を持っており、私にとっての美の原体験であった」と語る若佐慎一。

そんな日本の美の概念の追求を続ける若佐慎一に話を伺いました。

インタビュー記事はこちらからご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/shinichiwakasa-superluckycats

また、若佐慎一個展「Super Lucky Cats」スペシャルイベントとして、2025年4月19日（土）15時よりYUGEN Gallery FUKUOKAにてトークセッション「願いのかたち、思いの原点」MONTHLY WAKASA at YUGEN Gallery FUKUOKAを開催いたします。

アーティスト若佐慎一と株式会社OMOYA代表取締役 猪熊真理子氏が、「願いのかたち、思いの原点」をテーマに、カオス化が進む今の世界の中で生きるヒントを探ります。

若佐は、招き猫に表現した「願い」や「祈り」「幸運(ラッキー)」の思いの具現化について、アートの視点から語ります。

一方、猪熊氏は女性の社会進出を支援する会社の取締役としての視点から、生きていく中で抱える様々な思いと共にどう歩んでいくか、のヒントを提供。「女性が豊かに自由に生きていくこと」にフォーカスを当てて掘り下げます。

それぞれ異なる視点が交錯するこの対談では、カオス化が進む現代において我々の抱える思いや願いについての新たなアプローチを見出す場となりますと幸いです。

対談終了後、アフターパーティーをご用意しております。若佐慎一の招き猫たちが作り出す世界観に囲まれながらゆっくりとご歓談いただけます。

参加費は無料ですのでどなたでもご参加いただけます。

事前予約制となりますので、定員になり次第受付終了となりますので、皆様のご応募をお待ちしております。

ご予約はこちら：https://form.run/@art-mBxWmnCIUzzl6Ll6dQ65

詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/shinichiwakasa-superluckycats

イベント 開催概要

■タイトル ：SPECIAL TALK SESSION 「願いのかたち、思いの原点」

■開催日 ：2025年4月19日（土）

■プログラム：14:30 開場

15:00 トークイベントスタート

16:00 トークイベント終了／アフターパーティースタート

19:00 閉場

■入場料 ：無料

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■協力 ：株式会社OMOYA代表取締役社長 / 女子未来大学ファウンダー

（一社）at Will Work 理事 猪熊真理子

公式サイト：https://www.omoya-inc.com/

展覧会開催概要

■タイトル：Super Lucky Cats

■期間 ：2025年4月10日（木）～4月24日（木）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

※入場は閉場30分前まで

■定休日 ：火曜日

■在廊日 ：4月12日（土）、19日（土）、20日（日）

■在廊時間：13:00～17:00

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

若佐慎一作品について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/shinichi-wakasa

《超白招き猫様立像》《全てのご縁を招き続ける猫様立像》《ラッキーはこちらにどうぞ》

アーティスト・プロフィール

若佐慎一／Shinichi Wakasa

1982年広島県生まれ。2008年広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻卒業。2010年同大学大学院博士前期課程修了、2013年後期課程を満期退学。卒業制作作品は首席相当の同大学による買い上げとなる。同年、月刊美術 美術新人賞「デビュー」 準グランプリ受賞。以後、国内外で作品を発表するのと並行し、伝統工芸の〈超創匠〉、ニューヨークのファッションブランド〈sawa takai〉、でんぱ組.incの相沢梨紗氏による「MEMUSE」などコラボレーションも多数。また、巨大壁画の制作に横浜駅アソビル（2019年）、広島・おりづるタワー（2022年）がある。作品収蔵は栃木県立美術館、神奈川県・円覚寺龍隠庵、広島市立大学芸術資料館など。

展覧会等

2020年 広島、岡山・天満屋福山店 岡山店 個展「若佐慎一展」

2021年 京都・ygion 個展「若佐慎一展ーWAKASALANDー」

広島・福屋八丁堀 個展「若佐慎一展-Suuuuuper!!!!!」

2022年 栃木・栃木県立美術館 グループ展

「日本画のゆくえ-継承と断絶・模倣と創造」

東京・Karimoku commons Tokyo

「落合陽一×若佐慎一 ぐわぐわぬるぬる:不可視な境界線 を廻って」

2023年 東京・kudan house 個展「 魚行水濁鳥飛毛落」

台湾・EXPO DOME 個展「ART SOLO」

岡山・天満屋岡山店 個展「日日是描彫好日」

台湾・ ART TAICHUNG、ART TAIOEI

ドイツ・POSITIONS Berlin Art Fair

2024年 東京・上野下スタジオ 個展「 ただおわり ただはじまる」

フィリピン・Xavier art fest

マカオ・Progressing Art of Japan Collective exhibition of 14 Artists

台湾・ART TAICHUNG

東京・YUGEN Gallery 個展「若佐慎一個展 ー奇想天怪ー」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/

■公式ＳＮＳ

X ： https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram : https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook ： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048