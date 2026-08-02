「ものまね四天王」として知られる清水アキラ（72）の三男でタレントの清水良太郎（しみず・りょうたろう）さんが死去したことが分かった。37歳。東京都出身。ものまねタレント・ホリ（49）が2日、自身のX（旧ツイッター）で追悼した。

「良太郎マジか」と吐露。続けて、良太郎さんの死去を伝える記事を引用し、「良太郎 ちょっと前に俺とミラクルディナーショー見に来てくれたばかりじゃん なんでだよ」と無念さをにじませた。

「人懐っこい子だったよ 才能もあったし、華もあった」と回想。「信じられん」と心境をつづった。

良太郎さんは2006年のNHK大河ドラマ「功名が辻」で俳優デビュー。11年からは父と同じものまねタレントとしての活動も開始した。私生活では16年5月に一般女性と結婚。同年11月に第1子女児が誕生した。

17年には覚せい剤取締法違反（使用）の罪に問われ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。その後は芸能界を離れていたが、24年頃から徐々にタレント活動を再開。今年6月には「爆笑！親子ものまねコンサート」で父と共演していた。