公認心理師が解説、失礼な質問を繰り返す人の意外な心理。実は「空白の時間を稼げた」と思っている？
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「失礼なことを平気で聞いてくる人の心理と対処法【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、答えたくない質問をしてくる相手の心理と、波風を立てずにかわすための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、失礼な質問を繰り返す相手の心理には2つの理由があると指摘する。
1つ目は、相手が悪気なく「自分が答えられることは相手も答えられるはず」と思い込んでいる点だ。心理学でいう「境界線」の引き方が人によって違うために生じるすれ違いである。
2つ目の理由は、相手が純粋に「会話の途切れた空白の時間を埋めたい」と考えているケースだ。「なんか話さなくちゃ！」という焦りから、見てすぐわかる体型や家族のことなどを話題にしているに過ぎない。そのため、こちらが困った顔で理由を説明しても、相手にとっては「気まずい間が埋まった（会話が続いた）」という成功体験になってしまい、再び同じような質問を繰り返すのだという。
一方、聞かれた側がつい長く理由を説明してしまうのは、子供の頃に「理由を言わずに断るとわがままだ」と言われた経験から、自分を悪く思われないように守ろうとする防衛本能が働いているためだと解説した。
これらを踏まえ、栗林氏は2つの対処法を提案している。
1つ目は「説明をやめる」こと。「うちはそういう予定はありません」と短い事実だけを伝え、「そちらはどうですか？」と質問を返すことで、相手に話の主導権を渡す方法である。
2つ目は「会う前の準備」として、事前に「今日はこのテーマは話さない」「〇時間で帰る」と心の中で決めておくことだという。
断る際に理由を言わないことで罪悪感を覚えるかもしれないが、栗林氏は「罪悪感は間違ったことをしたという証拠ではない」と語る。自分の「答えたくない」という感覚を尊重し、事前に境界線を明確に引いておくことが、人間関係の負担を減らす第一歩となる。
動画では、答えたくない質問をしてくる相手の心理と、波風を立てずにかわすための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、失礼な質問を繰り返す相手の心理には2つの理由があると指摘する。
1つ目は、相手が悪気なく「自分が答えられることは相手も答えられるはず」と思い込んでいる点だ。心理学でいう「境界線」の引き方が人によって違うために生じるすれ違いである。
2つ目の理由は、相手が純粋に「会話の途切れた空白の時間を埋めたい」と考えているケースだ。「なんか話さなくちゃ！」という焦りから、見てすぐわかる体型や家族のことなどを話題にしているに過ぎない。そのため、こちらが困った顔で理由を説明しても、相手にとっては「気まずい間が埋まった（会話が続いた）」という成功体験になってしまい、再び同じような質問を繰り返すのだという。
一方、聞かれた側がつい長く理由を説明してしまうのは、子供の頃に「理由を言わずに断るとわがままだ」と言われた経験から、自分を悪く思われないように守ろうとする防衛本能が働いているためだと解説した。
これらを踏まえ、栗林氏は2つの対処法を提案している。
1つ目は「説明をやめる」こと。「うちはそういう予定はありません」と短い事実だけを伝え、「そちらはどうですか？」と質問を返すことで、相手に話の主導権を渡す方法である。
2つ目は「会う前の準備」として、事前に「今日はこのテーマは話さない」「〇時間で帰る」と心の中で決めておくことだという。
断る際に理由を言わないことで罪悪感を覚えるかもしれないが、栗林氏は「罪悪感は間違ったことをしたという証拠ではない」と語る。自分の「答えたくない」という感覚を尊重し、事前に境界線を明確に引いておくことが、人間関係の負担を減らす第一歩となる。
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー登壇の実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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