脱・税理士の菅原氏が、avex会長の5億円の車を8億円で売ると利益を超える税金が生じる不思議を紐解く

脱・税理士の菅原氏が「社員が何も言わなくなる前触れ」と、経営者が見落としがちな「退職前の細やかな変化」について描き出す！

脱・税理士の菅原氏が、中田敦彦氏の突然の帰国はなぜ税逃れと騒がれるのか、その税制格差と批判の構図を紐解く