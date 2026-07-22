佐野晶哉『爆笑レッドカーペット』スペシャルMCに就任！ ちいかわたちの出演も決定
Aぇ! groupの佐野晶哉が、8月1日放送の『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）でスペシャルMCを務めることが決定。あわせて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがオープニングアクトとして登場することも発表された。
【写真】「映画ちいかわ」キャラクター場面写真11点一挙公開！
『爆笑レッドカーペット』は、2007年に特番としてスタートし、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こしたお笑いバラエティー。漫才、コント、ピン芸など、ジャンルや世代を問わず数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間のショートネタを披露する。ネタが終わると、ステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていくという斬新な演出で一世を風靡（ふうび）した人気番組だ。
今回は、8月1日15時より『ツギクル芸人グランプリ2026』（フジテレビ系）、『爆笑レッドカーペット』（18時30分／一部地域では放送時間が異なる）、そして土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』（21時）の3本のお笑いプログラムを一挙生放送で届ける大型企画「ENGEI 8 笑いの夏祭り」の一環として、復活後の“令和のレッドカーペット”では初となる完全生放送を敢行する。
トータル7時間超に及ぶ“夏祭り”のクライマックスを盛り上げるべく、2008〜2010年のレギュラー放送時代を支え続けた常連芸人から、初登場の新世代芸人まで、数多くの芸人が一堂に集結し、珠玉のショートネタを次々と披露する。気になるその顔ぶれは近日発表予定だ。
また、MCを務める高橋克実と今田耕司の息の合った軽快なやりとりも番組の大きな見どころ。このたび、高橋と今田の名タッグに加え、スペシャルMCとしてAぇ! groupの佐野晶哉が出演することが決定した。
近年は俳優として高い評価を集める一方、グループの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜24時15分）や、『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜19時）など、バラエティー番組でも活躍中の佐野。そんな彼が“伝説のお笑いバラエティー番組のMC”にどのようなアプローチで挑むのか期待が高まる。高橋、今田との生トークにも注目だ。
さらに番組では、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのスペシャルコラボが実現。『ちいかわ』の主要キャラクターであるちいかわ、ハチワレ、うさぎがスタジオに登場し、オープニングアクトを務めることも決定した。
7月1日放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』では、映画のオープニングテーマ「くつずれ」を杉並児童合唱団とともにパフォーマンスし、その愛くるしい姿でファンを魅了した3人。お笑い番組『爆笑レッドカーペット』では、いったいどんなパフォーマンスを披露するのか。その答えは、8月1日の生放送で明らかになる。
なお、「ENGEI 8」公式Xアカウントでは、ちいかわたちのコメント動画を公開中だ。
『爆笑レッドカーペット』は、フジテレビ系にて8月1日18時30分より放送。
※佐野晶哉、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐野晶哉（Aぇ! group）
――『爆笑レッドカーペット』のスペシャルMCのオファーを受けたときの心境は？
お笑いオタクとして、こんなうれしいことはありません。子どもの頃、毎週楽しみにしていた番組のスペシャルにMCとして関われるなんて、夢みたいです。ただ、MCが何なのかよく分かっていなくて怖いです。…MC？ 僕は何をすればいいんでしょうか？
――レギュラー放送当時の『爆笑レッドカーペット』で、印象に残っている芸人は？
2700さんのネタを、お兄ちゃんと真似して踊ってました。
――佐野さんが感じる、『爆笑レッドカーペット』という番組の魅力は？
短い時間だからこそ思いっきり笑えるところ。だからこそ、まだ知らない芸人さんを知ることができる場所になっていると思います。
――バラエティー番組のMCは初挑戦となりますが、改めて、意気込みのほどをお聞かせください。
Aぇ! groupの中で一番MC経験のない僕が選ばれてしまいました。ショートネタでいっぱい笑って緊張をほぐして、芸人さんが輝けるように、僕もとにかく楽しみます。
――『爆笑レッドカーペット』、そして「ENGEI 8 笑いの夏祭り」の生放送を心待ちにしている視聴者の方々、お笑いファンの方々へ向けて、メッセージをお願いします。
令和の今こそ、ショートネタ！ 復活した『レッドカーペット』で、特等席から芸人のみなさんのネタを堪能させていただきます！ それ以外にも、『ツギクル芸人グランプリ』、『ENGEIグランドスラム』と、いろんな形で至極のネタを、7時間以上にわたって見られます。一緒に夏の暑さを笑い飛ばしましょう！
■ちいかわ、ハチワレ、うさぎ
ハチワレ：なんかさ、『レッドカーペット』？ …がある番組に出演するみたい！
ちいかわ：わあ〜！
うさぎ：フゥン。
ハチワレ：『レッドカーペット』の上を歩くって、なんかいいよね！
ちいかわ：うんうん！
うさぎ：ハア!?
ハチワレ：一緒に歩こ！
ちいかわ：フッ！
ハチワレ：お楽しみに！
【写真】「映画ちいかわ」キャラクター場面写真11点一挙公開！
『爆笑レッドカーペット』は、2007年に特番としてスタートし、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こしたお笑いバラエティー。漫才、コント、ピン芸など、ジャンルや世代を問わず数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間のショートネタを披露する。ネタが終わると、ステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていくという斬新な演出で一世を風靡（ふうび）した人気番組だ。
トータル7時間超に及ぶ“夏祭り”のクライマックスを盛り上げるべく、2008〜2010年のレギュラー放送時代を支え続けた常連芸人から、初登場の新世代芸人まで、数多くの芸人が一堂に集結し、珠玉のショートネタを次々と披露する。気になるその顔ぶれは近日発表予定だ。
また、MCを務める高橋克実と今田耕司の息の合った軽快なやりとりも番組の大きな見どころ。このたび、高橋と今田の名タッグに加え、スペシャルMCとしてAぇ! groupの佐野晶哉が出演することが決定した。
近年は俳優として高い評価を集める一方、グループの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜24時15分）や、『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜19時）など、バラエティー番組でも活躍中の佐野。そんな彼が“伝説のお笑いバラエティー番組のMC”にどのようなアプローチで挑むのか期待が高まる。高橋、今田との生トークにも注目だ。
さらに番組では、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのスペシャルコラボが実現。『ちいかわ』の主要キャラクターであるちいかわ、ハチワレ、うさぎがスタジオに登場し、オープニングアクトを務めることも決定した。
7月1日放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』では、映画のオープニングテーマ「くつずれ」を杉並児童合唱団とともにパフォーマンスし、その愛くるしい姿でファンを魅了した3人。お笑い番組『爆笑レッドカーペット』では、いったいどんなパフォーマンスを披露するのか。その答えは、8月1日の生放送で明らかになる。
なお、「ENGEI 8」公式Xアカウントでは、ちいかわたちのコメント動画を公開中だ。
『爆笑レッドカーペット』は、フジテレビ系にて8月1日18時30分より放送。
※佐野晶哉、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐野晶哉（Aぇ! group）
――『爆笑レッドカーペット』のスペシャルMCのオファーを受けたときの心境は？
お笑いオタクとして、こんなうれしいことはありません。子どもの頃、毎週楽しみにしていた番組のスペシャルにMCとして関われるなんて、夢みたいです。ただ、MCが何なのかよく分かっていなくて怖いです。…MC？ 僕は何をすればいいんでしょうか？
――レギュラー放送当時の『爆笑レッドカーペット』で、印象に残っている芸人は？
2700さんのネタを、お兄ちゃんと真似して踊ってました。
――佐野さんが感じる、『爆笑レッドカーペット』という番組の魅力は？
短い時間だからこそ思いっきり笑えるところ。だからこそ、まだ知らない芸人さんを知ることができる場所になっていると思います。
――バラエティー番組のMCは初挑戦となりますが、改めて、意気込みのほどをお聞かせください。
Aぇ! groupの中で一番MC経験のない僕が選ばれてしまいました。ショートネタでいっぱい笑って緊張をほぐして、芸人さんが輝けるように、僕もとにかく楽しみます。
――『爆笑レッドカーペット』、そして「ENGEI 8 笑いの夏祭り」の生放送を心待ちにしている視聴者の方々、お笑いファンの方々へ向けて、メッセージをお願いします。
令和の今こそ、ショートネタ！ 復活した『レッドカーペット』で、特等席から芸人のみなさんのネタを堪能させていただきます！ それ以外にも、『ツギクル芸人グランプリ』、『ENGEIグランドスラム』と、いろんな形で至極のネタを、7時間以上にわたって見られます。一緒に夏の暑さを笑い飛ばしましょう！
■ちいかわ、ハチワレ、うさぎ
ハチワレ：なんかさ、『レッドカーペット』？ …がある番組に出演するみたい！
ちいかわ：わあ〜！
うさぎ：フゥン。
ハチワレ：『レッドカーペット』の上を歩くって、なんかいいよね！
ちいかわ：うんうん！
うさぎ：ハア!?
ハチワレ：一緒に歩こ！
ちいかわ：フッ！
ハチワレ：お楽しみに！