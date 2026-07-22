◇MLB ドジャース 2-1 フィリーズ(日本時間22日、シチズンズ・バンク・パーク)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、試合前のインタビューで佐々木朗希投手の投球時の癖について言及。指揮官から見ると、明らかにわかる状態だったことも認める一幕がありました。

佐々木投手は前回登板となった日本時間18日のヤンキース戦では、6回途中1失点(自責0)と見事な投球を披露。一時は制球が乱れたり、打ち込まれたりと結果がでず苦戦した時期もありましたが、再びいい状態を維持しています。

この日の試合前に行われたロバーツ監督のインタビューでは、その佐々木投手が話題に。以前、指揮官が佐々木投手が打ち込まれた理由について癖が読まれている可能性を指摘。その後、佐々木投手本人も修正したことを明かしていました。

その癖の対策として前日21日には佐々木投手がグラブを大きくしたのではないかと記者から指摘され話題となりました。その際、ロバーツ監督は「知らない」と述べ、その変化については明言を避けましたが、この日のインタビューでもグラブ巨大化の話になると再び「知らなかったよ！変えたのかい？そうか、見落としていたな（笑)」とはぐらかしました。

ただ佐々木投手の癖が監督の目から見て明白だったかと直球の質問が飛ぶと「そうだね」と認め、そのグラブ巨大化が有効かという質問には「ああ、そう思うよ。グラブが大きくなれば、中で何をしているかを察知されるのが難しくなるからね」と答え、佐々木投手が講じた対策を前向きにとらえていることを明かしました。