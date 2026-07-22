生放送で降板直訴から6年…人気グラドルが美女勢ぞろいのオフショット公開！
女優でタレントの小倉ゆうかが21日までに自身のInstagramを更新し、主演ドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』のオフショットを公開した。
【写真】こんな婚活なら行ってみたい！ 小倉ゆうから美女だらけ婚活ドラマオフショット
小倉は1998年9月5日生まれの27歳。「ミスセブンティーン2013」でファイナリストに選出されたのをきっかけに本名の小倉優香で芸能界デビュー。タレント活動のかたわらグラドルとしても人気に。2020年7月に水曜レギュラーだったラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBS）の放送中、突然番組降板を直訴し、翌月正式に降板する騒動に発展。その後、2021年4月に所属事務所を退所していたことを発表するとともに、芸名を現在の小倉ゆうかに改名。その後、国内での芸能活動から遠ざかっていたが、昨年3月配信のABEMA『愛のハイエナ』に出演したほか、同7月発売の「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて約5年ぶりにグラビアが掲載された。
そんな小倉はショートドラマアプリ「BUMP」のオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』で主演を飾っている。本作は、ハイスペと結婚することを夢見る崖っぷち女性たちの、浅はかで切実なコミカル婚活バトルショートドラマ。元・売れっ子港区女子が、30歳を過ぎて人生崖っぷちの状況から、理想の結婚をつかみ取るために婚活パーティーという戦場へ殴り込む。
本作で主演を務める小倉は「オフショット」の一言とともに、ドラマのセットに佇む姿や、橋本梨菜、谷岡美沙紀ら共演者らとの仲睦まじい様子を公開。コメント欄には「結婚したい」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「小倉ゆうか」Instagram（＠ogurayuka_official）
【写真】こんな婚活なら行ってみたい！ 小倉ゆうから美女だらけ婚活ドラマオフショット
小倉は1998年9月5日生まれの27歳。「ミスセブンティーン2013」でファイナリストに選出されたのをきっかけに本名の小倉優香で芸能界デビュー。タレント活動のかたわらグラドルとしても人気に。2020年7月に水曜レギュラーだったラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBS）の放送中、突然番組降板を直訴し、翌月正式に降板する騒動に発展。その後、2021年4月に所属事務所を退所していたことを発表するとともに、芸名を現在の小倉ゆうかに改名。その後、国内での芸能活動から遠ざかっていたが、昨年3月配信のABEMA『愛のハイエナ』に出演したほか、同7月発売の「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて約5年ぶりにグラビアが掲載された。
本作で主演を務める小倉は「オフショット」の一言とともに、ドラマのセットに佇む姿や、橋本梨菜、谷岡美沙紀ら共演者らとの仲睦まじい様子を公開。コメント欄には「結婚したい」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「小倉ゆうか」Instagram（＠ogurayuka_official）