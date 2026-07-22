【1食98円・56kcal】火を使わず袋で揉むだけ！限界ズボラでも作れる夏にぴったりのダイエットレシピ
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食56kcal&98円！塩こんきゅうりミョウガが夏の最強ウマ痩せレシピすぎた...」と題した動画を公開しました。動画では、しらっちが火を使わず袋で揉むだけで完成する、夏にぴったりのダイエット・節約レシピを紹介しています。
このレシピは、1食あたり約56kcal、食費も約98円と、ダイエット中や家計に優しいのが最大の魅力です。TikTokで110万回再生されたという人気の一品で、きゅうり、ネギ、ミョウガを千切りにし、調味料と一緒にポリ袋に入れて揉み込むだけという“限界ズボラ調理”を採用しています。
調理のポイントについて、しらっちは「塩昆布の塩をちゃんと溶かしてあげる」と解説し、袋の中でしっかり水分を出しながら揉みほぐす工程を見せました。また、お好みで「梅を追加するのもオススメ」と、隠し味のアイデアも披露しています。
完成した一品を実食したしらっちは、「ウマ！」と声を上げ、「ごま油がしっかりサポートしてくれてて」「塩こん一つでカバーできてるのがめちゃめちゃ良い」と絶賛。ニンニクと生姜のパンチが効いた味わいに、「箸が止まらなくなる」と大満足の様子でした。
火を一切使わないため、暑い夏の日の副菜やおつまみとして重宝しそうです。爽やかな風味とシャキシャキ食感を、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ミョウガ（またはミョウガの茎） たっぷり（5～6個分）
・きゅうり 1本
・ネギ 1/2本～1本
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 1～2つまみ
・鰹節 軽く1つかみ
・鷹の爪 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. きゅうり、ネギ、ミョウガをすべて千切りにする。ネギは水にさらして辛みを取り、ザルで水切りをしておく。
2. ポリ袋に、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ネギを入れる。
3. おろしニンニク、おろし生姜、ごま油、塩昆布、鰹節、鷹の爪を順番に袋に加える。
4. ポリ袋の口を閉じ、全体が混ざるようにしっかりと揉み込む。時折揉みほぐしながら水分を出し、塩昆布の塩を溶かすのがポイント。
5. 全体がなじんだらお皿に盛り付け、お好みでごまを振りかけて完成。
このレシピは、1食あたり約56kcal、食費も約98円と、ダイエット中や家計に優しいのが最大の魅力です。TikTokで110万回再生されたという人気の一品で、きゅうり、ネギ、ミョウガを千切りにし、調味料と一緒にポリ袋に入れて揉み込むだけという“限界ズボラ調理”を採用しています。
調理のポイントについて、しらっちは「塩昆布の塩をちゃんと溶かしてあげる」と解説し、袋の中でしっかり水分を出しながら揉みほぐす工程を見せました。また、お好みで「梅を追加するのもオススメ」と、隠し味のアイデアも披露しています。
完成した一品を実食したしらっちは、「ウマ！」と声を上げ、「ごま油がしっかりサポートしてくれてて」「塩こん一つでカバーできてるのがめちゃめちゃ良い」と絶賛。ニンニクと生姜のパンチが効いた味わいに、「箸が止まらなくなる」と大満足の様子でした。
火を一切使わないため、暑い夏の日の副菜やおつまみとして重宝しそうです。爽やかな風味とシャキシャキ食感を、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ミョウガ（またはミョウガの茎） たっぷり（5～6個分）
・きゅうり 1本
・ネギ 1/2本～1本
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 1～2つまみ
・鰹節 軽く1つかみ
・鷹の爪 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. きゅうり、ネギ、ミョウガをすべて千切りにする。ネギは水にさらして辛みを取り、ザルで水切りをしておく。
2. ポリ袋に、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ネギを入れる。
3. おろしニンニク、おろし生姜、ごま油、塩昆布、鰹節、鷹の爪を順番に袋に加える。
4. ポリ袋の口を閉じ、全体が混ざるようにしっかりと揉み込む。時折揉みほぐしながら水分を出し、塩昆布の塩を溶かすのがポイント。
5. 全体がなじんだらお皿に盛り付け、お好みでごまを振りかけて完成。
YouTubeの動画内容
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