『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドットが主演する心理アクション・スリラー映画『ザ・ランナー』が、2026年9月2日（水）よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。あわせて、キービジュアルと日本版本予告、場面写真が公開されている。

© Amazon MGM Studios

本作の主人公は、ロンドン法曹界の最前線で活躍する聡明な敏腕弁護士、マイア・マーテン。常に一歩先を読み、自らの手で人生を切り拓いてきたマイアだったが、日課のランニング中にかかってきた一本の電話によって、その日常は一瞬にして崩壊する。電話の向こうから告げられたのは、息子が誘拐されたという事実だった。

犯人が突きつけた要求は、「走り続けろ」「すべての指示に従え」「誰にも話すな」というもの。立ち止まれば、息子は殺される。マイアはロンドンの街を走り続けながら、正体不明の相手から次々と下される命令に従うことを強いられる。息子を救うために、自分はどこまで犠牲を払えるのか。わずか1時間のタイムリミットの中、一秒ごとの選択が親子の運命を左右していく。

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監督を務めるのは、アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞受賞監督で、『ラストキング・オブ・スコットランド』『ブラック・シー』『モーリタニアン 黒塗りの記録』などを手がけてきたケヴィン・マクドナルド。脚本は『ライアンを探せ！』『スノードッグ』のマーク・ギブソンが担当した。

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ガドットのほか、『バンド・オブ・ブラザーズ』『HOMELAND／ホームランド』のダミアン・ルイス、『選ばれざる者』のローリー・ウィルモット、『ハリー・ポッター』シリーズや「殺人を無罪にする方法」のアルフレッド・イーノックが出演する。上映時間は84分。

Prime Original映画『ザ・ランナー』は、2026年9月2日（水）よりPrime Videoにて独占配信。