Hearts2Heartsが来日 シンクロポーズチャレンジでシンクロ成功
8人組ガールズグループのHearts2Heartsが19日、都内で行われた「Sorule（ソルレ）」新ブランドミューズHearts2Hearts就任後初来日イベントに出席。シンクロポーズチャレンジを行い、ポーズを決めた。
【写真】Hearts2Heartsが出演する新CM
やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド「Sorule」より、「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」が23日より発売。Hearts2Heartsは今年4月よりブランドミューズに就任した。
グループのリーダーを務めるジウは就任の話を聞いた際の感想を聞かれると「素敵なブランドのミューズに選んでいただき、とても嬉しかったです。私たちと一緒にたくさんの人たちにもっと知ってもらって一緒に成長していきたいです！」とコメント。今回の新CMでは、「やわらかな髪に、きらめく毎日」というコンセプトのもと、Hearts2Heartsのメンバーが自然光が差し込む空間で過ごす日常のひとときを表現している。
完成した新CMをみて、ユハは「おうちでメンバーと過ごす何気ない日常が描かれていて、撮影していた時の楽しい雰囲気もそのまま映っていると感じました！ 見ているだけでときめくような素敵なCMになったと思います。」とコメント。続いて、ジューンは「撮影現場は明るい雰囲気で、メンバーみんなで楽しく撮影することができました。自然な表情を撮影するシーンも多かったので、普段通りに会話をしたり笑い合ったりしながら撮影できたのが印象に残っています」と撮影時の裏側を語った。
実際に製品を使用したイアンは「色々なカラーに挑戦しているので髪がパサつきやすいのですが、シャインラインを使ったらちゃんとまとまって、やわらかさも感じました」とコメント。また、カルメンは「私もやわらかさを感じたのと髪にツヤがでました！ 『デイグローペア』の香りもお気に入りで、毎日のバスタイムが楽しみになっています！」とそれぞれが感じた商品の魅力を語った。
イベント中盤では、メンバー8人全員でポーズを揃えるシンクロポーズチャレンジを実施。チャレンジに成功すると豪華景品も贈呈されるとのことで、エイナは「みんなで揃えてプレゼントをゲットしたいと思います！」と意気込み。最初のSoruleのやわらかい髪にかけた「やわらかポーズ」では、髪に触れるメンバーが多かったものの惜しくも揃わず。2問目のダメージケア向けのシャインラインにかけた「ダメージポーズ」では、困った表情やメンバーそれぞれの個性が光るポーズとなったが、ポーズは揃わぬ結果となった。
最後3問目となる「Soruleときめきハートポーズ」は、8人全員のポーズが揃う結果となり、チームワークの良さで会場を沸かせた。チャレンジの成功に伴い、豪華景品としてSoruleのシャインライン1年分が贈呈されると、ユハは「毎日のヘアケアに欠かせないアイテムなので、1年分もいただけるなんて本当に嬉しいです」と喜びを表現。続いて、カルメンも「とっても嬉しいです！ シャインラインでとろんとやわらかできらめく髪を目指します！」話した。
【写真】Hearts2Heartsが出演する新CM
やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド「Sorule」より、「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」が23日より発売。Hearts2Heartsは今年4月よりブランドミューズに就任した。
完成した新CMをみて、ユハは「おうちでメンバーと過ごす何気ない日常が描かれていて、撮影していた時の楽しい雰囲気もそのまま映っていると感じました！ 見ているだけでときめくような素敵なCMになったと思います。」とコメント。続いて、ジューンは「撮影現場は明るい雰囲気で、メンバーみんなで楽しく撮影することができました。自然な表情を撮影するシーンも多かったので、普段通りに会話をしたり笑い合ったりしながら撮影できたのが印象に残っています」と撮影時の裏側を語った。
実際に製品を使用したイアンは「色々なカラーに挑戦しているので髪がパサつきやすいのですが、シャインラインを使ったらちゃんとまとまって、やわらかさも感じました」とコメント。また、カルメンは「私もやわらかさを感じたのと髪にツヤがでました！ 『デイグローペア』の香りもお気に入りで、毎日のバスタイムが楽しみになっています！」とそれぞれが感じた商品の魅力を語った。
イベント中盤では、メンバー8人全員でポーズを揃えるシンクロポーズチャレンジを実施。チャレンジに成功すると豪華景品も贈呈されるとのことで、エイナは「みんなで揃えてプレゼントをゲットしたいと思います！」と意気込み。最初のSoruleのやわらかい髪にかけた「やわらかポーズ」では、髪に触れるメンバーが多かったものの惜しくも揃わず。2問目のダメージケア向けのシャインラインにかけた「ダメージポーズ」では、困った表情やメンバーそれぞれの個性が光るポーズとなったが、ポーズは揃わぬ結果となった。
最後3問目となる「Soruleときめきハートポーズ」は、8人全員のポーズが揃う結果となり、チームワークの良さで会場を沸かせた。チャレンジの成功に伴い、豪華景品としてSoruleのシャインライン1年分が贈呈されると、ユハは「毎日のヘアケアに欠かせないアイテムなので、1年分もいただけるなんて本当に嬉しいです」と喜びを表現。続いて、カルメンも「とっても嬉しいです！ シャインラインでとろんとやわらかできらめく髪を目指します！」話した。