世界的人気ゲームをAmazonが実写ドラマ化する、「ゴッド・オブ・ウォー（原題）」から主人公のクレイトスを演じるライアン・ハーストが降板したことが分かった。すでに撮影が進んでいた中で主演俳優を交代し、関連シーンを再撮影する異例の事態となった。米が報じている。

本作はスパルタの戦士クレイトスが最愛の妻フェイを亡くし、妻の望みである最高峰からの遺灰散布を叶えるため、疎遠だった息子アトレウスと旅に出る物語。Amazon MGM Studiosとソニー・ピクチャーズ テレビジョン、PlayStation Productionsなどがドラマ版の共同製作を行う。2022年12月に製作が発表され、2026年1月にハーストのがアナウンスされた。

すでに2シーズンの製作が決定しており、ゲームを忠実にしたファーストルックにも注目が集まっていたが、ハーストは6月、撮影中の怪我で負傷。本件についてAmazon Prime Videoサイドはコメントを控えていたが、この度ハーストの降板が決定したようだ。

これに伴い、新たな俳優が起用されることとなり、関連するシーンは再撮影を行うことになる。Amazon Prime Videoは新しいクレイトス役俳優が決まった後、秋の半ばまでに制作を軌道に戻したい考えだという。

その他キャストにはクレイトスの息子アトレウス役に、「ロング・ブライト・リバー」（2025）「ナイト・エージェント」シーズン3などのカラム・ヴィンソン、オーディン役で「HOMELAND」のマンディ・パティンキン、バルドル役で『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025）のエド・スクライン、ヘイムダル役で「オレたちブーツ」のマックス・パーカー、ソー役で『オペレーション・ナポレオン ナチスの陰謀』（2023）のオラフル・ダッリ・オラフソン、シフ役で『フォールガイ』（2024）のテリーサ・パーマー、ミーミル役で「ホーンテッド・ホテル」のアラステア・ダンカン、シンドリ役で『ジングル・オール・ザ・ウェイ2』（2014）のジェフ・グルカ、ブロック役で『ウォッチメン』（2009）のダニー・ウッドバーンが名を連ねている。

ショーランナー・脚本・製作総指揮は、「フォー・オール・マンカインド」（2019-）や「アウトランダー」（2014-）のロナルド・D・ムーア。また、第1話・第2話の監督は「SHOGUN 将軍」（2024）や「ザ・ボーイズ」（2019-）のフレッド・トーイ（フレデリック・E・O・トーイ）が務める。

製作総指揮にはムーアのほか、マリル・デイヴィス、ゲーム版シリーズのコリー・バルログ、「フォー・オール・マンカインド」のナレン・シャンカール、「フォールアウト」のマシュー・グラハム、『アンチャーテッド』（2022）のアサド・キジルバシュ、『ウソツキは結婚のはじまり』（2011）のジェフ・ケッチャム、『グランツーリスモ』（2023）のヘルマン・フーストらが参加している。

ドラマ「ゴッド・オブ・ウォー」の配信時期は未定。すでに2シーズンの製作が決定している。

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