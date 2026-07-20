大阪・堺の高級ホテルに6000円台で宿泊！豪華すぎる朝食ビュッフェに驚き
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【朝食付き高級ホテル】大阪で宿泊した豪華朝食付きの高級ホテルに幸運にも激安で宿泊できました」を公開した。大阪府堺市にある「ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺」での宿泊記で、充実した設備やお得な宿泊料金、さらには周辺の絶品グルメについて紹介している。
動画は、南海本線「堺駅」西口直結という好立地にある同ホテルへのチェックインから始まる。今回宿泊したのは、22階のシティビュー「スーペリアツイン」ルーム。25平米のゆとりある室内には、広々としたベッドや充実したアメニティが備えられており、高層階ならではの景色を楽しむことができる。
夕食は、ホテルから徒歩10分の場所にある町中華「辰己苑 堺店」へ。酢豚や小エビの唐揚げなどが盛りだくさんの「サービス定食」を1,080円で注文し、「味付けはどれも最高に美味しく1,080円で食べられるとは思えないクオリティでした」と絶賛している。
翌朝は、1階のレストラン「the LOOP」で朝食ビュッフェを堪能。定番のメニューはもちろん、たこ焼きやスチーム野菜、ミートボールのフリカッセなど豊富な料理が揃う。今回はYahoo!トラベルのセールを利用し、普段は1万円前後するという朝食付きプランが1泊6,304円という驚きの価格で宿泊できたと明かした。
高級感あふれるホテルでの快適な滞在と、周辺の美味しい下町グルメを両立させた今回の宿泊記。大阪・堺エリアでのホテル探しや、お得にリフレッシュできる週末の過ごし方として、大いに参考になりそうだ。
動画は、南海本線「堺駅」西口直結という好立地にある同ホテルへのチェックインから始まる。今回宿泊したのは、22階のシティビュー「スーペリアツイン」ルーム。25平米のゆとりある室内には、広々としたベッドや充実したアメニティが備えられており、高層階ならではの景色を楽しむことができる。
夕食は、ホテルから徒歩10分の場所にある町中華「辰己苑 堺店」へ。酢豚や小エビの唐揚げなどが盛りだくさんの「サービス定食」を1,080円で注文し、「味付けはどれも最高に美味しく1,080円で食べられるとは思えないクオリティでした」と絶賛している。
翌朝は、1階のレストラン「the LOOP」で朝食ビュッフェを堪能。定番のメニューはもちろん、たこ焼きやスチーム野菜、ミートボールのフリカッセなど豊富な料理が揃う。今回はYahoo!トラベルのセールを利用し、普段は1万円前後するという朝食付きプランが1泊6,304円という驚きの価格で宿泊できたと明かした。
高級感あふれるホテルでの快適な滞在と、周辺の美味しい下町グルメを両立させた今回の宿泊記。大阪・堺エリアでのホテル探しや、お得にリフレッシュできる週末の過ごし方として、大いに参考になりそうだ。
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