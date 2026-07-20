ホロライブ・大空スバル、『ドラゴンボール』ネットミームの“元ネタ”に驚愕「〇亡シーンがミームになってるの鬼か！」
「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、自身のチャンネルで人気ゲーム『ドラゴンボール Z KAKAROT』初見実況をスタート。ネットミームにもなっている名シーンを見て驚きの声を上げた。
【動画】ヤムチャの超有名シーンに100点のリアクションをするスバルさん（56：31ごろ）
本作は、プレイヤーが「孫悟空」となりアニメ『ドラゴンボールZ』の物語を追体験するアクションRPGで、これまでにも多くのホロメンが実況してきた人気作だ。
完全初見で『ドラゴンボールZ』のストーリーを楽しむスバルさんは、今回の配信でネットミームにもなっているヤムチャの死亡シーンを目撃し「知ってる！」と絶叫。その後も敵のナッパに次々と仲間たちが殺される絶望的な状況を見て「ヤムチャの死亡シーンがミームになってるの鬼かお前ら！」「ミームって笑えないシーンがなっちゃうんだな」と驚いた。
配信のためにゲーム本編では描かれていない部分も原作コミックスで履修している彼女の初見実況は、ファンからも好評で「流石スバル 満点のリアクションを連発してくれる」「リアクションが100点満点でw」「今ドラゴンボール楽しめるのマジで羨ましい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】ヤムチャの超有名シーンに100点のリアクションをするスバルさん（56：31ごろ）
本作は、プレイヤーが「孫悟空」となりアニメ『ドラゴンボールZ』の物語を追体験するアクションRPGで、これまでにも多くのホロメンが実況してきた人気作だ。
完全初見で『ドラゴンボールZ』のストーリーを楽しむスバルさんは、今回の配信でネットミームにもなっているヤムチャの死亡シーンを目撃し「知ってる！」と絶叫。その後も敵のナッパに次々と仲間たちが殺される絶望的な状況を見て「ヤムチャの死亡シーンがミームになってるの鬼かお前ら！」「ミームって笑えないシーンがなっちゃうんだな」と驚いた。
配信のためにゲーム本編では描かれていない部分も原作コミックスで履修している彼女の初見実況は、ファンからも好評で「流石スバル 満点のリアクションを連発してくれる」「リアクションが100点満点でw」「今ドラゴンボール楽しめるのマジで羨ましい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」