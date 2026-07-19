のん、主演映画試写会で“お願い”「ネガティブな意見は、監督の方へ（笑）」
SUPER EIGHT・安田章大（41）と俳優でアーティスト・のん（33）、映画監督の小林聖太郎監督（55）が19日、都内で行われた映画『平行と垂直』（8月28日公開）の東京プレミア バリアフリー上映試写会に登壇。のんが、観客に向かって“お願い”を明かした。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
本作に企画段階から携わっている安田は、「僕はSNSの使い方があんまり分からなくてですね、直接自分で感想を見ることができないのですけど…」と前置きしたうえで、試写会などで聞く周囲の反応について「周りから『いい反響だよ』と言われたりとかはあります」と好反応だったと明かし、「マスコミ試写会で、ドランクドラゴンの塚地（武雅）さん、大先輩である小林幸子さん、俳優の勝矢くんらが来てくださって、見た後『ちゃんと心に響く、そして優しくつらいだけではない和やかなところもあり、寄り添ってくれるもの（作品）』という言葉をいただいたりして、届けられて幸せだなと思いました」と喜びの声を上げた。
イベント終盤、のんは本作について「この映画の持つ、何かこうテーマだったりとか、あったかさだったり、希望が皆様のもとに届けばいいなと思っております。ほんとにすてきな映画です。何か感じ取っていただけたら、この先、日々生活する中に、この映画が何か元気になる（きっかけになる）といいなと思います」とあいさつ。見事にまとめたかと思いきや、続けて「そして、ネガティブな意見は、監督の方へ（笑）。監督が請け負ってくださいます」と、観客に茶目っけたっぷりに“お願い”。好感触の意見が多いなかでの、まさかの“お願い”に、小林監督も苦笑いを浮かべながら「はい！」と返答していた。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
イベント終盤、のんは本作について「この映画の持つ、何かこうテーマだったりとか、あったかさだったり、希望が皆様のもとに届けばいいなと思っております。ほんとにすてきな映画です。何か感じ取っていただけたら、この先、日々生活する中に、この映画が何か元気になる（きっかけになる）といいなと思います」とあいさつ。見事にまとめたかと思いきや、続けて「そして、ネガティブな意見は、監督の方へ（笑）。監督が請け負ってくださいます」と、観客に茶目っけたっぷりに“お願い”。好感触の意見が多いなかでの、まさかの“お願い”に、小林監督も苦笑いを浮かべながら「はい！」と返答していた。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。