「おまえ、猫飼わんか」イチゴ農園を救った保護猫・コタローが残した縁　悲しみの先ではじまったムギくんとコナツちゃんの物語

イチゴ農園の猫たちの日常を発信し、多くの猫好きに愛されてきたXアカウント「キジトラ・コタローのウキウキDAYS!!」。しかし、2025年8月、その更新は突如途絶えた。

それから8カ月後に投稿された「悲しいお知らせ」。そこには、かつて農園を救った看板猫・コタローくんとの突然の別れがつづられていた。

農園を救った一匹の保護猫

愛媛・松山市にあるイチゴ農園「まつもとファーム」。

かつてこの農園では、イタチやネズミによる害獣被害が相次ぎ、経営者の松本さんを悩ませていた。

そんな状況を一変させたのは一匹の保護猫・コタローくんだ。

コタローくんを迎え入れてからは、驚くことに害獣被害がゼロになった。

さらに“天性の人懐っこさ”でイチゴ狩りに来たお客さんの注目を集め、農園の看板猫としても大人気に。

その活躍ぶりは、Xアカウント「キジトラ・コタローのウキウキDAYS!!」で日々発信され、多くの猫好きの心をいやしていた。

しかし、「 家族に重大な事案が発生したため、一時的に投稿を止めたいと思います」といった 2025年8月8日の投稿を最後に、アカウントの更新は途絶えた。

あまりにも突然すぎる別れ…

Xに再び動きがあったのは、8カ月後の2026年4月のこと。タイトルは「悲しいお知らせ」。

【悲しいお知らせ】 2025年8月6日

コタローが虹の橋を渡りました。 外傷はなく、怪我や事故によるものではありません。 獣医さんによると、推測になると前置きされ「年齢的にまだ若いので、元々心臓に何かあったのではないか」と言う事でした。 あまりにも突然のお別れに、自分自身現実を受け入れる事ができず、ご報告が大変遅くなりました事、この場にて深くお詫び申し上げます。

普段、1200平方メートルもの農園を一人で切り盛りしている松本さん。

当時は作業の合間にふとコタローくんのことを思い出し、気持ちが沈む日々が続いていたという。

「一人きりの時間がずっと続いていたので、余計にしんどかったです」

そんな松本さんに転機が訪れたのは、別れから約1カ月後。突然かかってきた一本の電話だった。

「おまえ、猫飼わんか」

電話の主はイチゴ作りの師匠。以前からペットロスに苦しむ松本さんの様子を気にかけてくれていたという。

【ご報告】 『師匠と猫と農民』 農民にはイチゴ作りの師匠がいます。

その師匠、農民のあまりの落ち込みぶりを心配して、ことあるごとに気にかけてくれていました。 そんな中、1カ月後の9月上旬、その師匠から一本の電話。 「うちの納屋で野良猫が子供を産んどった!!」

深い悲しみに暮れる中での、思いがけない連絡。

「正直、もう猫は飼いたくない…」そんな思いを抱えつつ、師匠の元へ向かった松本さんを出迎えてくれたのは、一匹のキジシロの子猫だった。

「すごく人なつっこい子で、自分のもとへすぐ寄ってきてくれたんです」

あまりの愛らしさに心が揺らぐ中、松本さんは納屋の奥でじっと身を固くしている子猫がいることに気がついた。その子猫は偶然にもキジトラ、コタローくんと同じ柄だった。

「姿を見た時、『2匹とも引き取ります』と自然と口にしていました」

「コタローの面影が重なったのか、新たな命を迎えることの迷いは不思議と消えていた」と話す松本さん。

最初に寄ってきたキジシロの子猫に「ムギくん」、コタローくんと同じ柄の子猫に「コナツちゃん」と名付け、2匹との農園生活が始まることとなった。

慌ただしさが何よりの救いに

2匹を迎えてから、心境に大きな変化があったと松本さんは振り返る。

「悲しむ頻度が極端に減りました」

農作業の傍ら、生後1カ月ほどの子猫たちの世話に追われる毎日。慌ただしい日々を過ごすうちに、コタローくんを失った悲しみに向き合う時間は自然と少なくなっていったという。

特にムギくんは元気いっぱい。少し目を離しただけで何をしでかすか分からず、常に気が抜けなかったそうだ。

一方のコナツちゃんはというと…。

「（暴れ回るムギくんを見て）『何しとるんやろなあ』って一歩引いて見てる感じです」

異なる魅力の2匹

看板猫として“研修中”の2匹。

ムギくんは今年の冬、イチゴ狩りに来たお客さんの元へ自ら向かい、甘えることもあったのだとか。

一方、コナツちゃんはその様子を遠目で見ていることが多かったという。

ただ、看板猫としての素質はコナツちゃんも十分。普段は控えめながら、甘えん坊な一面も。

｢コナツは抱っこを全く嫌がりません。逆にムギは苦手で3秒持ちません」

現在、次のイチゴ狩りシーズンでの“正式デビュー”を控えている2匹。

イチゴ農園の“看板兄妹”として活躍してくれたら…と思う気持ちもあるが、無理に看板猫にする気持ちは全くないという。

「2匹には2匹の魅力があるので、無理強いするつもりはありません」

農園でのびのびと過ごすムギくん、コナツちゃん。そんな2匹には少し上の先輩猫がいる。

2022年4月頃に農園へと迷い込んできたチャミちゃん（推定5歳）だ。

ある日、松本さんはコタローくんと仲良く寝ているところを目撃。それ以来、チャミちゃんは農園にすっかり居付き、コタローくんの良き相棒として日々を過ごしてきた。

コタローくんがいなくなってからは、2匹に猫社会の礼儀を教える先輩としての役割を果たしている。

「特にコナツにはよく目をかけているのですが、ムギは遠慮なく絡みにいって怒られたりしてます（笑）」

2匹の成長を温かく、時に厳しく見守っている先輩猫。そんなチャミちゃんには不思議な出来事があった。それはコタローくんが虹の橋を渡ってからまもない頃のこと。

「一切、姿を見せない日がありました。そんなことは今までなかったのに」

コタローくんの姿を必死に探していたのか、普段とは違う松本さんの様子から何かを感じ取ったのか…。

本当のところは分からないが、いつも身近にいた相棒の不在に寂しさを感じた、チャミちゃんなりの行動だったのかもしれない。

コタローくんが残したもの

農園を救った愛猫との別れから、もうすぐ1年。

「チャミだけだったら、多分まだ立ち直れていなかったと思います」

コタローくんを失った悲しみはいまも消えることはない。それでもムギくんとコナツちゃんの成長を見守ることが、少しずつ前を向く力になっていると松本さんは話す。

縁あってイチゴハウスにやってきたムギくんとコナツちゃん。そして、そんな2匹を見守る先輩猫のチャミちゃん。

コタローくんが残してくれた縁は、形を変えながら今も続いている。

（画像提供：松本頼明さん）