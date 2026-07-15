◇MLBオールスター ア・リーグ4ー0ナ・リーグ(日本時間15日、シチズンズ・バンク・パーク)

MLBのオールスターに初出場したホワイトソックスの村上宗隆選手が試合を振り返りました。

前日にホームランダービーに出場した村上選手はこの日の試合、7回の守備から出場。9回には初打席を迎え、パドレスのメイソン・ミラー投手に空振り三振となりました。

村上選手は試合後、オールスター初出場について「普段対戦している素晴らしい選手たちと一緒にプレーすることができてすごく楽しかったですし、すごくいい経験になりました」とコメントしました。

試合は初回、ヤンキースのコディ・ベリンジャー選手がタイムリーを放つなど3点を先制。8回には村上選手のチームメートであるミゲル・バルガス選手がソロホームランを放ち、ア・リーグが4-0で勝利しました。

村上選手はバルガス選手のホームランについて「普段から、チームメートですし。すごくいいバッティングを毎回してくれるので、実力通りの活躍かなと思います」と語りました。