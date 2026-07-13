「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席で、22号先頭打者本塁打を放った。この一発で、日米通算350本塁打（NPB48本）を達成した。

初回、相手先発ブラットの初球をバックスクリーン奥深くへ打ち込んだ。飛距離は437フィート（約133メートル）。直近3本はいずれも先頭打者アーチとなっている。

先頭打者弾は今季9本目、通算では33本目となった。日本人選手としては、最多のイチロー（37本）まであと4本に迫った。また、ドジャース移籍後では27本目となり、球団最多のムーキー・ベッツ内野手（32本）まであと5本としている。

また、この一発で日米通算350本塁打の大台に到達した。7日（同8日）のロッキーズ戦ではメジャー史上170人目、歴代5番目のスピード記録でメジャー300号のマイルストーンを樹立したが、再び偉大な記録を打ち立てた。

試合前まで打者として91試合出場して打率.290、21本塁打、57打点、OPS.941。投手では14試合登板で8勝2敗、防御率1.79の成績を残している。

これが前半戦最終戦で、オールスターブレークに入る。大谷は左膝を治療するため、球宴参加は辞退する予定となっている。（Full-Count編集部）