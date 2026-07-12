イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で船舶を攻撃した上で、海峡を封鎖したと発表しました。これを受けてアメリカ軍は空爆を開始しています。

イランメディアによりますと、イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で複数の船舶が警告を無視して許可されていない航路を通ろうとしたため、船舶1隻を攻撃し、停止させたと発表しました。

その上で、アメリカによるこの地域への干渉が終わるまで海峡は封鎖され、いかなる船舶の通過も許可されないとしています。

アメリカ中央軍は、攻撃を受けたのはキプロス船籍の貨物船で、船内で火災が発生し、乗組員1人が行方不明となっているとした上で、イランへの空爆を開始したと発表しました。

イランメディアは、ホルムズ海峡に面するバンダルアッバスなどの港湾都市で爆発が確認されたと伝えています。

これに先立ち、アメリカ政府高官は10日、アメリカ側がイランに対し、「ホルムズ海峡の船舶への攻撃を停止する」と公に認める声明を出すよう求めたと明らかにし、攻撃を続ければ反撃に出るとの考えを示していました。

ホルムズ海峡をめぐっては、イランのアラグチ外相が11日、オマーンの外相との会談で、ホルムズ海峡を船舶が安全に通るために必要な「適切な仕組み」について意見交換を行ったと明らかにしていました。