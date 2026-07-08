卓球男子の松島輝空（個人）は、アメリカ・ロサンゼルスで行われた「USスマッシュ2026」で日本人初優勝。中国選手以外では史上2人目となるグランドスマッシュ制覇を成し遂げ、19歳がそのポテンシャルを最高峰の舞台で見せつけた。

公式データサイトでは各カテゴリーごとの勝率が紹介されており、世界4位に浮上した松島の国際大会での強さが明らかになっている。

■群雄割拠の男子卓球界

松島はUSスマッシュで初戦から順調な勝ち上がりを見せると、3回戦でチウ・ダン（ドイツ）、準決勝でフェリックス・ルブラン（フランス）と、過去に苦戦を強いられてきた難敵から次々に勝利。迎えた決勝では、張本智和（トヨタ自動車）、篠塚大登（東都観光バス）を下して勝ち上がったウラジーミル・シドレンコを4－2で退け、19歳での最年少優勝を成し遂げた。

そんな松島は、19歳にして国際大会で多くの経験を積んでいる。ITTF、WTT公式のデータサイトではこれまでの松島の実績が紹介されており、各カテゴリーごとの勝率が明らかになっている。

松島は攻撃型の選手に対して77.2％の勝率（438試合338勝）を誇り、カットマンに対しては44.4％（9試合4勝）と、試合数が少ないながらやや苦手にしている。また、右利き選手に対しては79.1％の勝率（350試合277勝）なのに対し、左利き選手に対しては67.0％（97試合65勝）となっている。

さらに、地域別の勝率も紹介されており、100％を記録しているのがアメリカ勢（22試合22勝）とアフリカ勢（8試合8勝）、オセアニア勢（6試合6勝）。また、欧州勢にも80.7％（192試合155勝）と高い勝率を記録し、中国勢にも56.1％（41試合23勝）と奮闘を見せている。

現在の男子卓球界は各国に有力選手が揃う群雄割拠の展開が続いている。そんな中、世界ランキングを自己最高の4位に上げた松島が、国際大会で存在感を放っている。