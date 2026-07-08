イランが2日連続でホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃したことを受け、アメリカ中央軍は7日、イランに報復攻撃を行いました。イラン側も反撃し、攻撃の応酬となっています。

アメリカ中央軍は7日、イランへの攻撃を行ったと発表しました。「イランが商業船舶3隻を攻撃したことは明白な停戦違反で、その報復だ」として、イランの防空システムや革命防衛隊の小型ボート60隻以上などの標的を攻撃したとしています。

イランメディアによりますと、南部シリクやゲシュム島など複数の場所で爆発があり、けが人が出ているということです。また、イランの革命防衛隊は反撃としてクウェートのアメリカ軍基地など85か所を攻撃したと主張しました。イランで行われている前の最高指導者のアリ・ハメネイ師の葬儀に言及し、アメリカが「歴史的な葬儀に影を落とそうと試みている」と非難しています。