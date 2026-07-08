米中央軍が報復攻撃…イラン側も反撃し攻撃の応酬 米財務省はイラン産原油の販売許可取り消し
イランが2日連続でホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃したことを受け、アメリカ中央軍は7日、イランに報復攻撃を行いました。イラン側も反撃し、攻撃の応酬となっています。
アメリカ中央軍は7日、イランへの攻撃を行ったと発表しました。「イランが商業船舶3隻を攻撃したことは明白な停戦違反で、その報復だ」として、イランの防空システムや革命防衛隊の小型ボート60隻以上などの標的を攻撃したとしています。
イランメディアによりますと、南部シリクやゲシュム島など複数の場所で爆発があり、けが人が出ているということです。また、イランの革命防衛隊は反撃としてクウェートのアメリカ軍基地など85か所を攻撃したと主張しました。イランで行われている前の最高指導者のアリ・ハメネイ師の葬儀に言及し、アメリカが「歴史的な葬儀に影を落とそうと試みている」と非難しています。こうした中、アメリカ財務省は7日、イランの船舶攻撃を受け、イラン産原油の販売許可を取り消すと発表しました。販売許可は戦闘終結に向けた覚書締結を受けて出されていたものでした。一方、イラン外務省は声明でこの決定を強く非難しています。