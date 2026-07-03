【きょう開催】ペッパーランチ、看板メニューを1皿注文でもう1皿無料に 7・3限定で今年も開催
ホットパレットが展開するペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店で、ペッパーランチ1号店のオープン日であるきょう7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」を開催する。
【写真】お肉がゴロゴロ…『沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）』
昨年の実施で好評だったことを受け、今年も要望に応え、世界17の国と地域、570店舗で同時開催。
同企画は、看板メニューの「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）を1皿頼むと、もう1皿「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）がイートイン限定で今年も無料になる。
同キャンペーンの開催に合わせ、7月3日を「ペッパーライスの日」として日本記念日協会に昨年、正式登録された。
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昨年の実施で好評だったことを受け、今年も要望に応え、世界17の国と地域、570店舗で同時開催。
同企画は、看板メニューの「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）を1皿頼むと、もう1皿「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）がイートイン限定で今年も無料になる。
同キャンペーンの開催に合わせ、7月3日を「ペッパーライスの日」として日本記念日協会に昨年、正式登録された。