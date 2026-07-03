「World Pepper Rice Day」

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　ホットパレットが展開するペッパーランチペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店で、ペッパーランチ1号店のオープン日であるきょう7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」を開催する。

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　昨年の実施で好評だったことを受け、今年も要望に応え、世界17の国と地域、570店舗で同時開催。

　同企画は、看板メニューの「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）を1皿頼むと、もう1皿「ビーフペッパーライス」（ライスM／お肉普通）がイートイン限定で今年も無料になる。

　同キャンペーンの開催に合わせ、7月3日を「ペッパーライスの日」として日本記念日協会に昨年、正式登録された。