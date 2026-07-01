手取り24万円で貯金ゼロ。ギャンブルに半年で700万使う21歳自衛官のリアル
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「自衛官にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、入隊4年目で21歳の自衛官が登場し、「関東に住みたいから」というフランクな入隊理由や、部隊ならではのリアルな実態をぶっちゃけている。
街角でのインタビューに応じたのは、陸上自衛隊で「士長」を務める21歳の男性。自衛官を志した理由を問われると、「シンプルに学歴がなくて、関東来たいってなって」と正直に回答。さらに「関東に住みたいから、それだけっすね」と笑いを交えながら明かした。
給与事情については、手取りで約24万円だと告白。自身は「後方職種」に属しており、装備品の支援など「戦闘職種」をサポートする役割を担っているという。戦闘部隊の隊員との体格差について聞かれると、「全然違うっすね。戦闘はいかにも『強いじゃん』みたいな人で、後方は自分みたいな痩せ型」と、部隊間の分かりやすい違いを語った。
また、自衛隊生活で大変なこととして「夏場の移動」を挙げた。神奈川から静岡県の富士まで約2時間、冷房のないトラックの荷台で移動する過酷さを吐露。水分補給は許可されているものの、「寝てたら怒られちゃう」と、移動中も気が抜けない厳しい一面を覗かせた。
動画の終盤、将来の夢について問われると「現実を今知って、いやもういっかな」と達観した様子を見せつつも、自衛隊内で「3曹」への昇進を目指す堅実な目標を語った。一方で、貯金はゼロで「半年で700（万円）使っている」という衝撃的な金銭感覚も披露。過酷な任務と等身大の若者らしさが入り交じる、自衛官の意外な素顔が垣間見えるインタビューとなっている。
街角でのインタビューに応じたのは、陸上自衛隊で「士長」を務める21歳の男性。自衛官を志した理由を問われると、「シンプルに学歴がなくて、関東来たいってなって」と正直に回答。さらに「関東に住みたいから、それだけっすね」と笑いを交えながら明かした。
給与事情については、手取りで約24万円だと告白。自身は「後方職種」に属しており、装備品の支援など「戦闘職種」をサポートする役割を担っているという。戦闘部隊の隊員との体格差について聞かれると、「全然違うっすね。戦闘はいかにも『強いじゃん』みたいな人で、後方は自分みたいな痩せ型」と、部隊間の分かりやすい違いを語った。
また、自衛隊生活で大変なこととして「夏場の移動」を挙げた。神奈川から静岡県の富士まで約2時間、冷房のないトラックの荷台で移動する過酷さを吐露。水分補給は許可されているものの、「寝てたら怒られちゃう」と、移動中も気が抜けない厳しい一面を覗かせた。
動画の終盤、将来の夢について問われると「現実を今知って、いやもういっかな」と達観した様子を見せつつも、自衛隊内で「3曹」への昇進を目指す堅実な目標を語った。一方で、貯金はゼロで「半年で700（万円）使っている」という衝撃的な金銭感覚も披露。過酷な任務と等身大の若者らしさが入り交じる、自衛官の意外な素顔が垣間見えるインタビューとなっている。
関連記事
「歌は才能」の思い込みを覆す？現役ボイストレーナーが語る練習の重要性
「時給換算2000円」と豪語する裏の顔？月収26万円を稼ぐ学生の驚きの貯金額とは
21歳歯科衛生士が語る仕事のやりがいと意外な将来の夢「ワインバーで働きたい」
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。