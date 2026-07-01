今日7月1日(水)は、梅雨前線の影響で西日本は広く雨となるでしょう。九州北部では警報級の大雨の恐れがあります。東日本や北日本は晴れ間もありますが、所々で雨や雷雨があるでしょう。全国的に蒸し暑くなりそうです。

西日本は広く雨

西日本は九州から近畿にかけて広く雨となり、特に午前中は九州南部や四国の太平洋側で本降りの雨になりそうです。中国地方も午後にかけて雨脚が強まる所があり、局地的な雷雨に注意が必要です。車の運転は早めのライト点灯や速度控えめを心がけ、外出の際は、傘だけでなくレインコートやレインブーツもあると安心です。

九州北部で大雨警戒

九州北部では梅雨前線がかかり続け、発達した雨雲が流れ込みやすく、警報級の大雨となるおそれがあります。短時間で激しい雨の降る所もあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。山沿いやがけ付近への不要不急の外出は控え、自治体からの避難情報をこまめに確認してください。

各地で蒸し暑い

全国的に湿った空気に覆われ、東北や北海道でも気温が上がり、広い範囲で蒸し暑く感じられます。関東から西の都市部では最高気温が30度前後となり、湿度も高いため、屋内でも熱中症のリスクが高まります。こまめな水分と塩分補給を心がけ、エアコンや扇風機を適切に使って室温を調整してください。夜も寝苦しいため、通気性のよい寝具の利用がおすすめです。