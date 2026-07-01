目黒蓮、カナダでの撮影 午後の紅茶新CM「遠くの町の夏の午後」篇7.1より順次放映開始
キリンビバレッジ株式会社は、目黒蓮が出演する「キリン 午後の紅茶」の新CM「遠くの町の夏の午後」篇が、7月1日より全国で順次配信・放映を開始する。
【動画】目黒蓮がカナダで撮影 キリン 午後の紅茶新CM「遠くの町の夏の午後」篇
目黒出演の新CM「遠くの町の夏の午後」篇では、夏という特別な季節への憧れの中で、誰もが持つ夏の午後の心地よい記憶を呼び覚ますような、ゆっくりとすぎる豊かな時間を午後の紅茶と共に描いている。「夏の午後にしか流れない時間が好きだ。」という目黒の言葉と共に、遠くの町でそれぞれの夏の午後を楽しむ人々の様子が映し出される。
さらに、目黒自身が過ごす一生に一度しかない今年の”夏の午後”への思いを語ったWEB動画も7月1日より公開。 自身の原点を振り返りながらも、「その初心に返るきっかけっていうのが午後ティーだったりする」と語っている。異国の地で新たな挑戦に冒険心を持ち、今を楽しむ目黒のリアルな言葉を聞くことができる。
楽曲には、デビュー35周年を迎えた4人組ロックバンド・スピッツの新曲「キツネノボタン」を起用。夏の光と風に包まれた 映像に歌声が寄り添い、懐かしくも新しい夏の情景を作り上げる。 冷たいアイスティーと、かけがえのない夏の午後のひとときを描いた新CMとなっている。
今回の撮影では、目黒さんがカナダの町に溶け込み、日常を感じる様子が印象的。メイキングカメラに向けて 笑顔を見せたり、現地の人に手を振って交流を楽しんだりと、積極的にコミュニケーションを取る姿が随所に見られた。
撮影の合間には、現地のエキストラと一緒にバスケットボールをプレーする姿も。目黒がシュートを決めると、思わず現場スタッフから歓声が上がった。自然豊かなカナダでの撮影。夏の海外ならではのリラックスした目黒の表情は、 メイキング映像で楽しむことができる。
※目黒蓮のインタビュー全文は以下の通り。
＜目黒蓮インタビュー全文＞
Q1：10 代の自分から見て、こうして海外で夏を過ごしていると想像できていましたか？
A. うーん、10代ですよね？ まさに、自分がどうなるかわからず、午後ティーを飲んでた頃ですよね。 いや、まったく想像してなかったですね。 だから、何かを一生懸命やり続ければ、大きく未来が変えられるんだなって感じます。
Q2：夏は冒険の季節です。ここで冒険している今の状況は想像もしていなかったと思いますが今の心境はどうですか？
A. ここで毎日冒険していますね。言葉の違いはありますけど、でもこうやっぱり、いいものはいいし、悪いものは悪いし、っていう自分がいいクオリティのお仕事をすれば、もし言葉が違ったとしても、やっぱりこう、なんか思いは伝わるというか、それは 共通してどこも同じなんだなと思って。
Q3. 今の目黒さんにとって、午後ティーはどんな存在ですか？
A. こっちでお仕事してて、ふと俯瞰で自分を見ると、あれ俺すごいところにいるなって思って。 そういう度に、初心を思い出すようにしていて。あのとき自分はこうだったな。それで、今ここにいれてる。あ、もっと頑張らな きゃなとか。 その初心に返るきっかけっていうのが午後ティーだったりするんですよ。 これでもう飲むの最後かなって思いながら電車に乗ってた頃の自分を、やっぱり午後ティー見たら思い出すんです。きっかけ のアイテムというか。僕にとっては、進んでくだけじゃなくて、たまにそういうきっかけをくれる飲み物かなと思います。
Q4. 遠くの場所で冒険を続けている最中の目黒さんから、 何かに挑戦したいと思っている人にどんなことを伝えたいですか？
A. 冒険はもう、いくつになってもできるんじゃないですか。遅いなんてこともないし、逆に早いなんてこともないと思いますし。いろんな冒険があると思いますけど、みなさんそれぞれの冒険があって。僕の冒険はコレ、今、っていうだけであって。でもどんな冒険も楽しいと思います。
【動画】目黒蓮がカナダで撮影 キリン 午後の紅茶新CM「遠くの町の夏の午後」篇
目黒出演の新CM「遠くの町の夏の午後」篇では、夏という特別な季節への憧れの中で、誰もが持つ夏の午後の心地よい記憶を呼び覚ますような、ゆっくりとすぎる豊かな時間を午後の紅茶と共に描いている。「夏の午後にしか流れない時間が好きだ。」という目黒の言葉と共に、遠くの町でそれぞれの夏の午後を楽しむ人々の様子が映し出される。
楽曲には、デビュー35周年を迎えた4人組ロックバンド・スピッツの新曲「キツネノボタン」を起用。夏の光と風に包まれた 映像に歌声が寄り添い、懐かしくも新しい夏の情景を作り上げる。 冷たいアイスティーと、かけがえのない夏の午後のひとときを描いた新CMとなっている。
今回の撮影では、目黒さんがカナダの町に溶け込み、日常を感じる様子が印象的。メイキングカメラに向けて 笑顔を見せたり、現地の人に手を振って交流を楽しんだりと、積極的にコミュニケーションを取る姿が随所に見られた。
撮影の合間には、現地のエキストラと一緒にバスケットボールをプレーする姿も。目黒がシュートを決めると、思わず現場スタッフから歓声が上がった。自然豊かなカナダでの撮影。夏の海外ならではのリラックスした目黒の表情は、 メイキング映像で楽しむことができる。
※目黒蓮のインタビュー全文は以下の通り。
＜目黒蓮インタビュー全文＞
Q1：10 代の自分から見て、こうして海外で夏を過ごしていると想像できていましたか？
A. うーん、10代ですよね？ まさに、自分がどうなるかわからず、午後ティーを飲んでた頃ですよね。 いや、まったく想像してなかったですね。 だから、何かを一生懸命やり続ければ、大きく未来が変えられるんだなって感じます。
Q2：夏は冒険の季節です。ここで冒険している今の状況は想像もしていなかったと思いますが今の心境はどうですか？
A. ここで毎日冒険していますね。言葉の違いはありますけど、でもこうやっぱり、いいものはいいし、悪いものは悪いし、っていう自分がいいクオリティのお仕事をすれば、もし言葉が違ったとしても、やっぱりこう、なんか思いは伝わるというか、それは 共通してどこも同じなんだなと思って。
Q3. 今の目黒さんにとって、午後ティーはどんな存在ですか？
A. こっちでお仕事してて、ふと俯瞰で自分を見ると、あれ俺すごいところにいるなって思って。 そういう度に、初心を思い出すようにしていて。あのとき自分はこうだったな。それで、今ここにいれてる。あ、もっと頑張らな きゃなとか。 その初心に返るきっかけっていうのが午後ティーだったりするんですよ。 これでもう飲むの最後かなって思いながら電車に乗ってた頃の自分を、やっぱり午後ティー見たら思い出すんです。きっかけ のアイテムというか。僕にとっては、進んでくだけじゃなくて、たまにそういうきっかけをくれる飲み物かなと思います。
Q4. 遠くの場所で冒険を続けている最中の目黒さんから、 何かに挑戦したいと思っている人にどんなことを伝えたいですか？
A. 冒険はもう、いくつになってもできるんじゃないですか。遅いなんてこともないし、逆に早いなんてこともないと思いますし。いろんな冒険があると思いますけど、みなさんそれぞれの冒険があって。僕の冒険はコレ、今、っていうだけであって。でもどんな冒険も楽しいと思います。