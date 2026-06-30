クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、独自開発成分「リポソーム発酵ドリップ」を配合し、使うたびうるおい満ちるスキンケアブランド「FERTHEA（ファルテア）」を、9月11日に発売する。

女性の30代は、結婚や妊娠・出産、社会復帰などのライフイベントが重なり、仕事や家庭に追われて負担がかかる年代となる。一方で、肌は初期エイジングを迎え、素肌に自信が持てなくなるなど、20代の頃との差を感じるようになる。この年代の肌の特徴の1つとして、「乾燥しやすく恒常的なインナードライ肌」が挙げられ、同社の調査（2025年）によると、30代女性のスキンケア商品に求める効果の第1位は保湿ケアだった。



「ファルテア 保湿ローション」

そんな環境や肌の変化に向き合いながらも、“私らしくありたい”と願う女性の気持ちと肌を満たすスキンケアブランドとして、「FERTHEA（ファルテア）」は誕生した。



「ファルテア 保湿セラム」

古くから受け継がれてきた発酵の力に着目し、クラシエ独自で成分を開発。単体では不安定な発酵成分をナノサイズのカプセルに閉じ込めた、世界初（アスペルギルス／コメ発酵エキス、乳酸桿菌／豆乳発酵液、ジグリセリン、水添レシチン、フィトステロールズ5成分の組み合わせ（Mintel社データベース内5月同社調べ））の成分「リポソーム発酵ドリップ」を配合した。カプセルが2種の発酵成分を角質の最深層まで届け、インナードライ肌をうるおす。さらに、機能性美容成分を配合したスムース浸透美容処方によって、肌の内側までうるおいに満ちた“たわやかな肌”に導く。



「ファルテア 保湿クリーム」

ラインアップは、「化粧水」、「美容液」、「クリーム」の、しっとりうるおうのにべたつかず、もっちり潤み感のある肌になれる3アイテム。ボトルは、女性のしなやかな強さと優しさを表現したデザインを採用した。

家族も、仕事も、自分のことも大切に、私らしくありたいと願う全ての女性へ。使うたび、うるおいが満ちる「FERTHEA（ファルテア）」が慌ただしい毎日を生きる人々に寄り添う。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月11日（金）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp