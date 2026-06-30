timelesz篠塚大輝の“頭が天井に当たりそう”なオフショットが話題！157cm女性ゲストとの並びに「身長差すごい」「体格差メロすぎる」

【写真】timelesz篠塚大輝のラジオオフショット（全7枚）

TBSラジオ『…＆シノ！from timelesz』の公式Xが更新され、篠塚大輝（timelesz）のオフショットが公開された。

番組では、2週にわたり、ゲストの印度カリー子とともにスパイスカレーについてトークを展開した。

■篠塚大輝＆印度カリー子の2ショット公開

公開されたのは、篠塚と印度カリー子の2ショット。篠塚は白Tシャツにグレーのスウェットパンツを合わせたラフなスタイルで登場。金髪ヘアで笑顔を見せながら、印度カリー子を紹介するようなポーズを決めている。

また、篠塚と印度カリー子がテーブルを挟んで並ぶオフショットも公開。ふたりはにこやかな表情を見せている。

ファンからは「頭が天井に当たりそう」「遠近法使ってる？」「体格差メロすぎる」「身長差すごい」「でっかわ」といった声が寄せられている。

■篠塚大輝のソロショットも

なお、TBSラジオの公式SNSでは、篠塚のソロショットも公開。ソファに腰掛け、番組ロゴのパネルを手に、カメラに向かって拳を構えるようなポーズを見せている。

投稿では、「TBSラジオの記事アクセスランキング」で同番組に関する記事が1位にランクインしたことも紹介。注目度の高さがうかがえる。