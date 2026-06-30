猫さんのお腹の下から生えている謎の黒い物体。気になって飼い主さんがツンツンしてみたところ、まるで「なぁ～にい～？」と某芸人のような反応を見せてくれました！その様子は記事執筆時点で318万回も再生されており、「これ何！？」「溜めてガン見するの好きw」などの声が寄せられました。

【動画：猫のお腹から出ている『謎の物体』をツンツンしていると…予想外の『爆笑の展開』】

お腹の下から生えている黒いもの

TikTokアカウント「@mane.jiro」さまは、猫の「ジローラモ」ちゃんと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。

この日、ジローラモちゃんのお腹の下には、何やら黒い物体が……。

ぴょこんと少しだけはみ出しているようなこの黒い、ふわふわとしていそうな謎の物体。

どうやら、ジローラモちゃんがしっぽをお腹の下にしまっていたようで、その先っぽがひょっこり現れていたとのこと！

ツンツンしてみた

そんなひょっこり顔を出しているジローラモちゃんのしっぽ。飼い主さんは気になって、ツンツンしてみることに。

すると……

「ふぅ～ん」とちょっぴり不満そうな声を出したジローラモちゃん。そんなジローラモちゃんが可愛らしくて、飼い主さんはツンツンのスピードをアップ！

すると、ジローラモちゃん。少しだけ後ろを向いたと思った瞬間、「なぁ～にぃっ！？」と聞こえてきそうな音色で声を出しながら、勢いよく振り返ったのだとか！

実は元々白猫だった！？

あまりにも某芸人のような声と振り返り姿を見せたジローラモちゃんの反応は、TikTokでも大きな話題になり、記事執筆時点で318万回も再生されています。

コメント欄には「クールポコぐらいの振り向き方」「振りかぶってガン飛ばすのすき」「コメントのクールポコのせいでもうそれにしか見えなくて笑い止まらん 笑笑」といった声が殺到しました！

そんなジローラモちゃん、実は元々白い子猫だったようです。成長するに従って、今の毛色へと進化したのだとか！

可愛らしいジローラモちゃんの日常は、TikTokアカウント「@mane.jiro」さまに紹介されています。

ジローラモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mane.jiro」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。