猫のお腹から出ている『謎の物体』をツンツンしていると…予想外の『爆笑の展開』が318万再生「振り向き方ｗｗ」「ガン飛ばすのすき」
猫さんのお腹の下から生えている謎の黒い物体。気になって飼い主さんがツンツンしてみたところ、まるで「なぁ～にい～？」と某芸人のような反応を見せてくれました！その様子は記事執筆時点で318万回も再生されており、「これ何！？」「溜めてガン見するの好きw」などの声が寄せられました。
【動画：猫のお腹から出ている『謎の物体』をツンツンしていると…予想外の『爆笑の展開』】
お腹の下から生えている黒いもの
TikTokアカウント「@mane.jiro」さまは、猫の「ジローラモ」ちゃんと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。
この日、ジローラモちゃんのお腹の下には、何やら黒い物体が……。
ぴょこんと少しだけはみ出しているようなこの黒い、ふわふわとしていそうな謎の物体。
どうやら、ジローラモちゃんがしっぽをお腹の下にしまっていたようで、その先っぽがひょっこり現れていたとのこと！
ツンツンしてみた
そんなひょっこり顔を出しているジローラモちゃんのしっぽ。飼い主さんは気になって、ツンツンしてみることに。
すると……
「ふぅ～ん」とちょっぴり不満そうな声を出したジローラモちゃん。そんなジローラモちゃんが可愛らしくて、飼い主さんはツンツンのスピードをアップ！
すると、ジローラモちゃん。少しだけ後ろを向いたと思った瞬間、「なぁ～にぃっ！？」と聞こえてきそうな音色で声を出しながら、勢いよく振り返ったのだとか！
実は元々白猫だった！？
あまりにも某芸人のような声と振り返り姿を見せたジローラモちゃんの反応は、TikTokでも大きな話題になり、記事執筆時点で318万回も再生されています。
コメント欄には「クールポコぐらいの振り向き方」「振りかぶってガン飛ばすのすき」「コメントのクールポコのせいでもうそれにしか見えなくて笑い止まらん 笑笑」といった声が殺到しました！
そんなジローラモちゃん、実は元々白い子猫だったようです。成長するに従って、今の毛色へと進化したのだとか！
可愛らしいジローラモちゃんの日常は、TikTokアカウント「@mane.jiro」さまに紹介されています。
ジローラモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「@mane.jiro」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。