「なんと羨ましいことを！」安達祐実、男性とのラブラブ密着ショット公開！「親子に見える(笑)」の声も
俳優の安達祐実さんは6月29日、自身のInstagramを更新。男性俳優とのツーショットを公開し「なんと羨ましいことを！」「仲良いのが伝わりました」といった声が寄せられています。
【写真】安達祐実＆男性俳優のラブラブ密着ショット
ファンからは「仲良いのが伝わりました」「ラブラブでしたね」「なんと羨ましいことを！」「めちゃいい写真！」などの声が。また「親子に見える(笑)」「もうお父さんやん」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】安達祐実＆男性俳優のラブラブ密着ショット
「仲良いのが伝わりました」安達さんは「舞台『#シャープさんフラットさん』 夫役のスポさんと」とつづり、東京・渋谷区の「紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA」で上演中の舞台『シャープさんフラットさん』のオフショットを投稿。お笑いタレントで俳優のマキタスポーツさんとのツーショットです。似たようなポーズで仲良く密着して撮影しており、本当の夫婦かのようにラブラブに見えます。
「3人とも美人さんですよ」8日の投稿でも、同舞台のオフショットを公開した安達さん。モデルで俳優のトリンドル玲奈さん、俳優の高梨臨さんとのスリーショットです。美人な3人が横並びになった光景に、ファンからは「3人とも美人さんですよ」「全然違和感ないな？」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)