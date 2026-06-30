「日本の野望は早期に潰えた」韓国メディア　相次ぐ主力離脱に“同情”も…「ベストメンバーを組むことができなかった」【W杯】

韓国メディアが日本の敗戦を報じた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で強豪ブラジルを相手に1−2で敗れた。

【動画】ドラマチックな逆転劇 日本を破ったブラジル代表マルティネッリのゴールをチェック

日本は29分に佐野海舟の代表初ゴールで先制。そのまま折り返したが、後半はブラジルの勢いにのまれた。56分にカゼミーロにクロスを頭で合わせられ同点ゴールを決められると、アディショナルタイムの90＋5分にガブリエウ・マルティネッリに決められて万事休すとなった。

韓国メディア『Dailyan』は「豪語した『ワールドカップ優勝』という日本の野望は早期に潰えた」と報じ「F組を2位で通過した日本は、C組1位のブラジルを相手に善戦を繰り広げたものの、惜しくも敗れ、W杯の旅路を早期に終えることとなった」と伝えている。