「日本の野望は早期に潰えた」韓国メディア 相次ぐ主力離脱に“同情”も…「ベストメンバーを組むことができなかった」【W杯】
韓国メディアが日本の敗戦を報じた(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で強豪ブラジルを相手に1−2で敗れた。
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日本は29分に佐野海舟の代表初ゴールで先制。そのまま折り返したが、後半はブラジルの勢いにのまれた。56分にカゼミーロにクロスを頭で合わせられ同点ゴールを決められると、アディショナルタイムの90＋5分にガブリエウ・マルティネッリに決められて万事休すとなった。
韓国メディア『Dailyan』は「豪語した『ワールドカップ優勝』という日本の野望は早期に潰えた」と報じ「F組を2位で通過した日本は、C組1位のブラジルを相手に善戦を繰り広げたものの、惜しくも敗れ、W杯の旅路を早期に終えることとなった」と伝えている。
さらに「日本にとっては、多大なる悔しさが残る結果となった」とし、「日本は今大会の最終登録メンバー26人のうち、実に23人が欧州の舞台で活躍するほど強固なスカッドを構築していた。しかし、キャプテンのワタル・エンドウをはじめ、カオル・ミトマ、タクミ・ミナミノら主力選手たちが負傷により相次いで離脱し、ベストメンバーを組むことができなかった」と指摘。
加えて「エースのタケフサ・クボまでもがグループステージ第1戦に出場したものの、膝を負傷して途中交代となり、最後までピッチに戻ることはできなかった」と、主力を欠いた日本に同情していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]