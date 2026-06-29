意図を手放し、自然の流れに乗る── “無為”から生まれた「コウタグシケン」26年秋冬

デザイナーの具志堅幸太が手掛けるニットウェアブランド「コウタグシケン（Kota Gushiken）」が、2026年秋冬コレクション「Yes, Muy Bien」を発表した。8月から順次展開をスタートする。

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今シーズンのコレクションの起点であり中心にあるのは「無為」の思想だ。デザイナーの具志堅は、先シーズンのコレクション製作を終えてインドネシアのバリ島に旅行で訪れた際、現地で出会ったヒンドゥー教の僧侶から「あなたは自分の考えの流れに乗りつつ、自分の考えに従わず、自分の考えを避けることが大事なんです」と禅問答のような言葉を投げかけられたという。帰国後、その言葉の意味を考え続けていた中で、通っている鍼治療の医師にその話をしたところ「それは『無為（自然のままで、作為的でないこと）』の話をしていたのではないか」と教えられ腑に落ちたことが、今季の製作のベースとなっている。

半年間、生活やクリエイションにおいて「無為」を意識し続けたという具志堅。「たまたま出会った職人さんと話がトントン拍子に進んだら、そのまま一緒にものづくりを始めたり、いいアイデアが出ても工場の方に『ちょっと難しいかも』と言われたら、以前なら力技で何とか作っていたところ、今回は『今は流れじゃないんだな』と思って別のアイデアに切り替えるような感じで進めました」と語る。元々の自身の性格にもマッチしていたといい「ファッションデザインやファッションビジネスは、意図やコントロールだらけの世界。それが当たり前だと思っていましたが、自然な流れに乗りながら『まあどうにかなるさ』という気持ちで進めていくのはすごく自分に合っていると感じましたし、ストレスが少なかったです」と振り返る。

そうしたプロセスを経て生まれた今季のコレクションは、具志堅が偶然出会った糸や編み地、人、形、ふと頭に浮かんだ色合いや柄、気持ちなどを“流れに乗る”ように取り入れて製作された。同氏が直近半年間に撮り溜めた写真の中で特に多かった「夕日」と、ウィリアム・ターナーの夕日の絵をもとにしたモヘアのプルオーバーとベストは、45本の微妙に色の異なる糸でグラデーションを表現。そのほか、同氏が出会った“不思議なタイダイ”と“面白い糸”を掛け合わせたプルオーバーや、自転車通勤の道中にある銀杏並木が秋色に染まった光景を再現したジャケットなどが登場する。





そのほか、数年ぶりに偶然再会した奄美大島の泥染め職人と協業した胸ポケット付きの泥染めカーディガンや、染工場の職人が遊びで脱色と染色を同時に施した“失敗作”の染色方法をあえて採用した、1着ごとに色の出方が異なるケーブル編みのプルオーバーなど、デザイナー自身の偶発性を楽しむ姿勢が随所に反映されたアイテムが揃う。以前から協業するスコットランドの老舗ブランド「ジャミーソンズ ニットウェア（Jamieson's Knitwear）」との今季のコラボレーションは、トラディショナルなフェアアイル柄とモヘアのケーブル編みをニードルパンチでドッキングした、遊び心溢れる一着に仕上げた。

また具志堅は昨年、調香作家の松崎愛とアーティストの藤瀬朱里とともに、子ども向けの色と香りのワークショップを行うためエジプトを訪問。その際観光で訪れた、ピラミッドの石が織りなす陰影や段差の柄をケーブル柄に入れ込み表現したカーディガンと、ワークショップで松崎が手掛けた3種の香りのうちの1つを製品化した、エジプトでのパーソナルな記憶を届けるエキゾチックな香りのフレグランスも販売する。

今季は、コレクションヴィジュアルの制作チームも一新。撮影は、具志堅の卒業コレクションの撮影も手掛けたという写真家の野田祐一郎、スタイリングは檜垣健太郎、ヘアメイクは広瀬瑠美が担当した。モデルに加えてワイヤー製のトルソーを用い、ニットが自立や浮遊しているように見える、どこか不可思議で印象的なヴィジュアルに仕上げている。

■Kota Gushiken：公式インスタグラム／公式サイト